Versmold (WB). Einbrecher stiegen in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12. Juni, und Samstagmorgen, 13. Juni, in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Versmold ein. Zwei Trockner wurden gestohlen.

Laut Polizei geschah der Einbruch in das Haus am Schwedengarten in Versmold zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr. Demnach hebelten die bislang unbekannten Täter die Hauseingangstür auf, um in den Keller zu gelangen. Dort stahlen sie zwei Wäschetrockner. An zwei weiteren Trocknern hatten sie sich ebenfalls zu schaffen gemacht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Aufgrund des Diebesguts müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug gekommen sein. Möglicherweise wurden sie auch gestört. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 0 52 41/8 69-0.