Halle-Hörste (WB). Aufatmen in Hörste! Vor ein paar Tagen sah es noch so aus, als würde das einzige Lebensmittelgeschäft im Zentrum des Dorfes geschlossen werden, doch diese Befürchtungen sind nun passé. Dass das so ist, daran hat ein tatkräftiges und ideenreiches Trio großen Anteil.

„Wir werden kämpfen“, sagt Hauseigentümerin und Vermieterin Christa Goldbecker, „denn aufgegeben wird nicht.“ Zustimmendes Kopfnicken gibt es dabei von Christiane Jäger, die so etwas wie das Gesicht des Hörster Marktes sein will. Man merkt ihr die Freude im Geschäft zu stehen förmlich an. „Alles was war, ist Vergangenheit. Wir schauen nach vorne“, so die engagierte Verkäuferin.

Unterstützung findet sie in Pächter Mirzali Uyanik, der allerdings mehr im Back-Office engagiert sein wird und seiner Mitarbeiterin freie Hand lassen will. So wurde und wird noch einiges im Hörster Markt umgeräumt und mit Blumen und Pflanzen das Innere freundlicher gestaltet. „In Hörste gibt es ein gutes Gemeinschaftsleben und wir werden uns da einbringen“, sagt Mirzali Uyanik, der bereits mit dem Heimatverein Kontakt aufgenommen hat, „denn wir wollen ein Treffpunkt im Dorf sein.“ Bestens geeignet und einladend für einen solches Miteinander sind die vor und innen mit hübschen Blümchen auf den Tischen und den dazugehörenden Stühlen angebotenen Sitzmöglichkeiten, so dass durchaus dabei ein wenig „Cafehaus-Atmosphäre“ aufkommen kann.

„Wir öffnen um 7 Uhr und haben natürlich frische Brötchen“, sagt Christiane Jäger, „und alles was zu einem Frühstück dazu gehört, bieten wir.“ Dabei vergisst sie nicht anzumerken: „Wir haben auch wieder unsere lokalen Tageszeitungen im Angebot.“ Und wer das Frühstück verpasst hat, der kann auch später kommen, denn es gibt auch einen kleinen Mittagstisch. Mit dem persönlichen Engagement verbindet sich die Hoffnung der Akteure, dass die Bereitschaft der Hörster so groß ist, dass die Schließung des Hörster Marktes tatsächlich nur eine Momentaufnahme war. „Und wenn wir etwas nicht haben, dann besorgen wir es“, heißt es von dem engagierten Trio, „denn wir lieben die Kommunikation mit unseren Nachbarn.“

Der Markt an der Alten Dorfstraße hat montags bis samstags geöffnet, an fünf Tagen auch nachmittags von 14.30 bis 17 Uhr.