Weiterer Schritt zum „Kleinod“

Eingangsbereich zur Kastanienallee in Halle soll verschönert werden

Halle (WB). Es kommt nicht oft vor, dass die politischen Lager in der Lindenstadt einer Meinung sind. Doch was die Neugestaltung des Eingangsbereiches zur Kastanienallee an der Apothekerstraße betrifft, scheinen sich CDU, UWG, SPD und Grüne einig zu sein. Gerade für Wanderer oder Bürger, die Naherholung im Stadtwald suchen, sei der Ort ein markanter Punkt, der mit Bänken, Fahrradständern, Hinweistafeln und einem barrierefreien Bodenbelag aufgehübscht wird. Zukünftig trägt dieser Bereich den Namen „Landschaftspark Hagedorn“.