„Ihr habt Geschichte geschrieben“

Corona werfe alles durchein­ander , was besonders für diejenigen bitter sei, die die Schule nach sechs Jahren ohne Mottotage und „normale“ Abschlussfeier verlassen. Doch dank kreativer Köpfe und strenger Hygienemaßnahmen ist es gelungen, eine abgespeckte Variante zu realisieren, die dem Anlass mehr als gerecht wird.

Je eine Abschlussfeier für jede Klasse

Aufgrund von Covid-19 gibt es zur Abschluss-Premiere der Haller Gesamtschule je eine Abschlussfeier für jede Klasse. „Wir machen aus der Not eine Tugend“, so Burkhardt-Bader, die sich auf ein Team aus fleißigen Helfern verlassen konnte, das die Sporthalle mit Sonnenblumen und anderer Dekoration liebevoll hergerichtet hat. Die Tische stehen weit auseinander. „Wir müssen die Hygieneregeln hier ganz extrem einhalten. Es gibt keine freie Platzwahl, und es stehen Desinfektions-Spender bereit“, erklärt die Schulleiterin, die in ihrer Rede das Konzept der Gesamtschule lobt.

„Es ist eine Schule für alle Schüler – unabhängig von Neigungen können sie sich hier individuell entwickeln und ein breites Wissen erwerben“, sagt Burkhardt-Bader, die sich bei Eltern und Kollegium für die erfolgreiche Zusammenarbeit bedankt. Insbesondere auch bei den Klassenlehrern Dr. Franziska Johansson und Thomas Brock­sieck (10a), Silke Rache (10b), Sigrun Gehlen und Fabian Piasecki (10c) sowie Marion Puls und Daniel Keller (10d).

„ Nun habt Ihr viele Möglichkeiten, seid entscheidungsfreudig! Nun habt Ihr viele Möglichkeiten, seid entscheidungsfreudig! “ Halles Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann

Unter den Gratulanten ist an diesem Tag auch Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann, die den Schülern bewusst machen möchte, dass sie etwas Besonderes geschafft hätten: „Ihr seid der erste Jahrgang der Gesamtschule Halle, durftet eine neue Schule im Aufbau erleben und habt Gemeinschaft erlebt. Nun habt Ihr viele Möglichkeiten, seid entscheidungsfreudig!“ Die stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende Sonja Wolff betont indes, dass die Schülerinnen und Schüler „Geschichte geschrieben“ hätten. „2014 kamt ihr mit großen Erwartungen hier an und wurdet nicht enttäuscht“, so Wolff.

Von den 109 Absolventen haben 14 einen Hauptschulabschluss erlangt, 26 erreichten den mittleren Bildungsabschluss und 65 den mittleren Bildungsabschluss mit Q-Vermerk, der sie zum Besuch der gymnasialen Oberstufe berechtigt. Einen „Social Award“ bekommt Dennis Riedel (10 d): Als Schülersprecher hat er sich sehr für die Ausrichtung des Projekttages „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ eingesetzt.

Almuth Burkhardt-Bader ist mit dem Abschneiden ihrer Schüler hochzufrieden: „Ihr habt euch toll entwickelt! Nun endet ein Weg. Es ist aber der Anfang eines neuen Weges hin zu beruflichem Erfolg und privatem Glück.“

Dies sind die ersten 109 Abschlussschüler der Gesamtschule Halle

Klasse 10 a: Amirov, Linda; Aydin, Musa; Boljat, Dario; Böttcher, Leon; Bruse-Smith, Ella Theres; Busch, Angelina; Dannhoff, Louis; Dedering, Lotta; Demychev, Alexandra; Ebert, Isabel; Erbay, Süeda; Fricke, Leon Luca; General, Arne; Großegödinghaus, Kilian; Gür, Fahriye; Kaiser, Max; Kilic, Kaan; Kotthaus, Jule; Lomotowski, Tobias; Mertin, Jocelyne; Meyerhoff, Marius; Oertel, Elisabeth; Perder, Lenya; Raabe, Domenic; Reimer, Erika; Ristovski, Hristijan; Scheiermann, Melissa; Schiebert, Anastasia; Tönsmann, Lily Carlotta; Weber, Justin.

Klasse 10 b: Akman, Nergiz; Al Shemali, Asmaa; Amoyan, Guram; Ayari, Ed Fider; Beneke, Dominik; Braham, Tara Marie; Brenker, Max; Brinkdöpke, Jan Niklas; Cevik, Asmin; Fabi, Laura; Franke, Tobias; Gödeke, Carlo; Heinz, Katharina; Hille, Maximilian; Lohöfer-Marotz, Nele; Meister, Timon; Meyer, Cedric; Naghmouchi, Loana; Nowak, Merle; Ringwald, Katja; Schäfer, Amelie; Seifert, Marlene; Sis, Rozerin; Treviranus, Justus; Venohr, Marlon; Weber, Vivien-Michele; Wilmsen, Ylvie.

Klasse 10 c: Böhm, Alina; Brömmelsieck, Silas; Gebauer, Denise Carrie; Große-Butenuth, Arne; Große-Butenuth, Jona; Hanke, Alexander; Horstmann, Kyara; Januzi, Leon; Kallai, Richard; Kluge, Moritz; Knoche, Malte; Niederschabbehard, Vicky-Marie; Nipkau, Fabian; Obermeier, Lillian; Ollo, Viktoria; Piwek, Dennis Noel; Prange, Colleen; Schirmacher, Lennart; Schuster, Jolina; Steinhanses, Nico; Stier, Thamara; Vemmer, Angelina; Wieda, Leo; Wienke, Elly; Wienke, Betty; Wißmann, Malte; Zawila, Lorine.

Klasse 10 d: Bierhake, Johanna; Dogan, Osman; Dworrak, Sarah; Farago, Flavia; Janzen, Florian; Janzen, Julia-Sophie; Kincal, Imran Isa; Kirschstein, Annabelle; Krzysch, Noel; Kudlicz, Joel Donald; Lapp, Viktoria; Lapp, Vanessa; Leimkühler, Tobias; Leimkühler, Simon; Mohammad Subhi, Sabhi; Neufeld, Markus; Plog, Zoe; Prieb, Lex; Pross, Fabio; Remmerbach, Eva-Rosa; Riedel, Dennis; Staats, Merle; Trinz, Diana; Walter-Benitez, Elena; Wilke, Thyra Linn.