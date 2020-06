Was Grabsteine erzählen können

26 Jahre nach der letzten Beerdigung: Thomas Kriete erforscht Alten Friedhof in Halle

Halle (WB). Auf dem Alten Friedhof an der Bahnhofstraße finden schon seit 1994 keine Begräbnisse mehr statt. Er gehört zu den wenigen fast unverändert erhaltenen »modernen« Friedhöfen, die Anfang des 19. Jahrhunderts aus hygienischen Gründen außerhalb der Stadt angelegt wurden. Als der Bad Oeynhausener Ahnenforscher Thomas Kriete im Anschluss an die Dokumentation der Grabsteine im Umfeld der »Kaffeemühle« ein Café in der Innenstadt suchte, stieß er eher zufällig auf sein neues Forschungsprojekt.