Damit die Lichter nicht ganz ausgehen

Halle (WB). Die roten Lichter an der Haller OWL-Arena oder auch beim Haller Messebauer Conform beziehungsweise dem benachbarten Unternehmen Tourservice im Gewerbegebiet Kleine Heide waren in der Nacht zu Dienstag weithin zu sehen. Und das war auch die Absicht. Und auch die Alarmfarbe Rot war bewusst gewählt worden. Denn der sogenannten Veranstaltungswirtschaft, die gerade in Halle einen besonderen Schwerpunkt in der Region hat, geht es in der anhaltenden Corona-Krise schlecht.

Von Stefan Küppers