Eine regionale Bank auf Kurs gehalten

Mehr als 23 Jahre hat der Hesse dem Vorstand der Volksbank Halle angehört, davon knapp zwölf Jahre als Vorsitzender des Vorstands. Damit hat Peters als Kapitän den Kurs der relativ kleinen Bank vor allem als weiterhin selbstständiges Kreditinstitut bestimmt, und das in einer Zeit als ringsherum immer mehr Volksbanken-Dickschiffe entstanden sind. Auf diesen Kurs der Eigenständigkeit kommt während des Abschiedsgespräches mit der Presse immer wieder die Rede. Denn zu Beginn seiner Haller Zeit im Jahr 1997 gab es im Kreis Gütersloh noch 15 selbstständige Volksbanken. Jetzt sind es noch vier, und mit dabei ist die Volksbank Halle.

Fusion kein Selbstzweck

„Fusionen sind für mich kein Selbstzweck. Und schiere Größe stellt für mich keinen Wert dar. Ich muss doch jedes Problem auch erst einmal bis zum Ende denken“, sagt Peters und macht auch eine kleine Anmerkung, die man in Richtung Volksbank OWL verstehen kann: „Man kann nicht unendlich fusionieren.“ Der Einmarsch der Paderborner ins Haller Geschäftsgebiet nach Übernahme des Bankvereins Werther markierte sicherlich eine der aufregenderen Phasen seiner Vorstandsjahre.

„Ich gehe mit einem guten Gefühl“, sagt Peters. Und er betont, dass dieser Kurs der Unabhängigkeit der Volksbank Halle auch von seiner Nachfolgern Harald Herkströter (Vorstandsvorsitz) und Dennis Blomeyer (Vorstand) für mindestens die nächsten fünf Jahre genauso gesehen wird. „Es ist doch gerade unsere Stärke, dass wir noch so regional sind“, sagt Peters und bezeichnet sich als überzeugten Genossenschaftsbanker. Diese Volksbank Halle sei doch im Grunde wunderbar steuerbar. Er kenne jedenfalls noch jeden der 100 Mitarbeiter. Und die Bank sei auch jederzeit überprüfbar. Dass ein Drittel der Bilanzsumme schlicht verloren gehe, wie jetzt bei Wirecard, sei bei der Volksbank Halle schlichtweg unmöglich.

Sportlicher Vergleich

Die Rolle der Mitarbeiter ist dem scheidenden Chef wichtig. „Sie haben es mir letztlich leicht gemacht“, sagt Peters. Und er betont mehrfach, wie wichtig es sei in die Aus- und Fortbildung der Mannschaft immer wieder zu investieren. Um seine Philosophie zu vermitteln, hat der passionierte Läufer Peters oft Sportbilder bemüht. Wie in einem Fußballteam könnten Stürmer (im Vertrieb) und Verteidiger (in der Marktfolge) nur gemeinsam gewinnen. Und wie bei der Tour de France komme es nicht darauf an, immer auf Platz 1 zu stehen, dafür aber immer ein Stück vor dem Hauptfeld zu fahren und nicht den Anschluss zu verlieren. Auf den Markt bezogen, heiße dies nicht nur in Kosten zu denken, sondern vor allem die schlummernden Potenziale im Geschäftsgebiet zu erschließen. „Dann ist der Erfolg eigentlich das logische Ergebnis.“

An entscheidender Stelle Erfolg mitzubestimmen, dieses ehrgeizige Ziel hat schon der ganz junge Rainer Peters gehabt. Nach Abitur und der klassischen Ausbildung als Bankkaufmann kamen viele weitere Fortbildungs-Stationen. „Ich habe eigentlich immer das Glück gehabt, gefördert zu werden“, blickt Peters auf seine Anfänge bei den hessischen Volksbanken in Langen und Mörfelden-Walldorf zurück. An seine Bewerbung für den Vorstand in Halle 1996 hat er noch lebhafte Erinnerung. Nach dem Vorstellungsgespräch habe der damalige Aufsichtsratchef Gerd Kisker ihm zunächst mitgeteilt, dass er auch Fahrtkosten abrechnen könne. Und erst mit spannungsreicher Verzögerung sei ihm schließlich mitgeteilt worden, dass er ausgewählt worden sei.

Zum beginnenden Ruhestand schließt sich jetzt die Kreise. Peters erzählt, als er als 14-jähirger Zeitungen ausgetragen hat und von den 12,60 Mark Wochenlohn zehn Mark aufs Sparkonto gelegt hat. Und als 500 Mark beisammen waren, konnte er sich die heiß ersehnte Mofa kaufen. Mittlerweile fährt Peters ein BMW.Motorrad (1200er) und liebt die langen Touren. „Mir wird im Ruhestand bestimmt nicht langweilig werden.“