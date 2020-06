GT-Besuchsverbote: Carpesol hat den Schaden

„Katastrophe“ in Hausarztpraxen

„Das ist eine Katastrophe“, schildert auf WB-Anfrage eine Mitarbeiterin der Doppel-Hausarztpraxis Friedrich und Kästner-Flender in Halle. Bis zur Mittagszeit hätten am Mittwoch bereits geschätzt 60 bis 70 Patienten um einen solchen Test angefragt. Das seien nicht nur eigene Patienten gewesen, sondern auch solche, die bei anderen Praxen schon abgewiesen worden seien. Viele hätten es wegen eines bevorstehenden Urlaubs sehr eilig. Tatsächlich aber könne man am Tag nur etwa 10 bis 15 Tests in der Praxis durchführen, berichtete die Mitarbeiterin. Bedingt durch die hohe Nachfrage sei auch die Bearbeitungszeit in den Laboren angestiegen. Statt bis zu zwei müsse man nun mit bis zu drei Tagen Wartezeit rechnen, hieß es in der Praxis.

Der Riesenandrang am bisher einzigen zentralen Coronatest-Anlaufpunkt in Gütersloh sowie in den Arztpraxen war gestern Abend auch Thema im Rat Halle. Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann betonte, dass auch ihre Amtskollegen im Altkreis ganz dringend eine weitere große Anlaufstelle für Testungen beispielsweise in Halle forderten.

Betretungsverbot in Bad Rothenfelde

Derweil zeigen sich die speziellen Probleme im Grenzgebiet des Kreises Gütersloh zu den unmittelbaren Nachbarkommunen in Niedersachsen. Wie berichtet, haben Stadt und Landkreis Osnabrück per Verordnung festgelegt, dass die strengen Shutdown-Regeln im Kreis Gütersloh für dessen Bewohner auch dann gelten, wenn sie in den niedersächsischen Nachbarkreis kommen. Das bedeutet zum Beispiel, dass die beliebte Therme Carpesol in Bad Rothenfelde vorerst bis zum 30. Juni von Gästen aus dem Kreis Gütersloh nicht besucht werden kann. Viele Gäste für die Therme oder auch den großzügigen Saunabereich aus dem Kreis Gütersloh habe man am Mittwoch die Tür weisen müssen. Viele hätten für die Maßnahme durchaus Verständnis gezeigt, berichtet Marc Lux, Assistent der Geschäftsleitung des Carpesol.

Doch das strikte Betretungsverbot für GT-Kundschaft, das der Landkreis Osnabrück verfügt hat, bringt für den Betrieb auch wirtschaftliche Probleme, wie Lux auf Nachfrage verdeutlicht. Denn mehr als die Hälfte der Kundschaft des Carpesol kommt aus Westfalen, vornehmlich aus dem Kreis Gütersloh. Das Carpesol wird nach dem „normalen“ Corona-Shutdown gerade erst wieder hochgefahren. Lux rechnet daher mit nur etwa 300 Besuchern täglich, von denen mithin mehr als jeder zweite abgewiesen werden müsste. Diese Einnahmeausfälle summierten sich. „Ich versuche über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu klären, wer für diesen Schaden eigentlich aufkommt“, sieht Lux noch viele ungelöste Probleme.

Wie paradox und widersprüchlich die Gemengelage ist, verdeutlicht die Mitarbeiterfrage im Carpesol. Während ein Saunabesucher aus dem Kreis Gütersloh derzeit keinen Zutritt erhält, können Carpesol-Angestellte aus dem hiesigen Kreis nach wie vor zur Arbeit kommen. Ein solcher Mitarbeiter aus GT kümmert sich im Carpesol zum Beispiel um einen Sauna-Aufguss, den der GT-Besucher aber nicht genießen darf.