Kritik an Kosten und Zick-Zack-Kurs

SPD: Kein Grund zum Zögern

Renate Bölling (SPD) sprach von einem klaren Erweiterungsbedarf der Grundschule Gartnisch. Dies müsse schnell in einem Bauabschnitt geschehen, nur so könne man der Schule helfen. Der CDU warf sie vor, nur aus vorgeschobenen Gründen nicht mitzuziehen. Es gebe keinen Grund zu zögern. Je länger man warte, desto teurer werde das Projekt.

Karl-Heinz Wöstmann (UWG) lobte das mit dem Neubau verbundene pädagogische Konzept und zeigte sich auch vom Schulbau in einem Abschnitt überzeugt. „Wir wollen in Gartnisch keine Dauerbaustelle“, sagte Wöstmann. Halle investiere mit dem Bau in die Zukunft von Bildung und das sei das Wichtigste.

CDU: Anfangs war von zwei Millionen die Rede

CDU-Bürgermeisterkandidat Thomas Tappe meinte, dass man hervorragende Bedingungen für Bildung auch auf andere Weise als durch diesen Neubau entstehen lassen könne. Tappe erinnerte daran, dass sich alle einig gewesen seien, den OGS-Bereich zu erweitern. Doch das sei für etwa zwei Millionen Euro Baukosten zu haben gewesen, mittlerweile aber sei man bei elf Millionen angekommen. Es werde neu gebaut, obwohl das Hauptgebäude gar nicht abgängig sei. „Ich glaube, dass sich das pädagogische Konzept auch im bestehenden Bau realisiert werden könnte“, sagte Tappe. Dass der Kreis Gütersloh als Schulträger der benachbarten Förderschule nunmehr für seine Zwecke auf die bisherigen Grundschulgebäude zurückgreifen kann, überzeugt Tappe nicht. „Wir sollten hier nicht dem Kreis gegenüber mit vorauseilendem Gehorsam handeln“, sagte Tappe.

Grüne: Konzept funktioniert nur mit Neubau

Grünen-Bürgermeisterkandidatin hielt Tappe entgegen, dass das pädagogische Konzept nicht ohne Neubau zu realisieren sei. Dass die benachbarte Förderschule zur notwendigen Ausweitung ihres Ganztagsbereiches auf Container zurückgreifen müsse, sei eine „unhaltbare Situation“. Und wenn man langfristig denke, müsse man einem Neubau auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zustimmen, argumentierte Witte.

FDP: Bedarf für Neubau hat sich erst spät entwickelt

Klaus-Peter Kunze (FDP) erinnerte daran, dass der Startpunkt der Diskussion der mangelhafte OGS-Bereich gewesen sei und der Bedarf für einen großen Neubau sich erst im Laufe der Diskussion ergeben habe. Kunze: „Dabei haben wir doch nie das Gefühl gehabt, dass bei der Grundschule baulich was im Argen liegt. Sonst hätte man nicht wenige Jahre zuvor in den Neubau des Lehrerzimmertraktes investiert.“ Hier sei ein Zick-Zack-Kurs gefahren worden.

Für Jörg Witteborg (SPD) spricht es gerade für den Neubau, dass das Konzept mit Ganztagsbetreuung und Unterricht in einem Gebäude erst in einem Diskussionsprozess mit Eltern, Lehrern und Fachleuten entstanden sei. Dies könne man nicht in mehreren Abschnitten bauen. Frank Winter (Grüne) sagte: „Die Kinder sind bisher die Verlierer der Corona-Krise. Deshalb ist es jetzt ein großartiges Zeichen, dass wir in diese großartige Schule investieren.“

WB-Kommentar zum Thema

Was ist eigentlich teuer? Die jüngste Ratssitzung hat gezeigt, dass dies immer auch eine Frage der Einstellung zu Werten ist. Die Ratsmehrheit von SPD, Grünen und UWG ist der Auffassung, dass die bauliche Umsetzung eines pädagogischen Konzeptes an der Grundschule Gartnisch mehr als elf Millionen Euro kosten darf.

In der gleichen Sitzung hat ein Architekt dem Stadtrat vorgerechnet, was es kosten würde fünf alte Häuser an der Langen Straße (teils 250 Jahre und älter) so zu sanieren, dass sie wieder nutz- und als Teil der Stadtgeschichte wieder erlebbar werden. In der teuersten Sanierungsstufe wurden für fünf städtische Häuser zusammen Kosten von 3,8 Millionen Euro errechnet. Das wäre wahrlich viel Geld für die Bewahrung von etwas Altem, aber es ist gerade mal ein Drittel der Gesamtkosten des Gartnisch-Projektes, das übrigens den Abriss des geschichtsträchtigen alten Schulhauses mit beinhaltet.

An dieser Stelle ist schon oft fragwürdiges Kostenbewusstsein im Rat thematisiert worden. Ob nach der Großinvestition Gartnisch wohl noch Geld für eine Werteentscheidung in Sachen Stadtgeschichte übrig bleibt? Stefan Küppers