Gereizte Stimmung

Der Frust der Menschen wird noch getoppt

Wer will den Menschen ihre Verärgerung verdenken? Zum Beispiel den berufstätigen Eltern, die nach Kita- und Schuldauerschließungen in den zurückliegenden Monaten jetzt schon wieder keine geregelte Betreuung für ihre Kinder bekommen. Wer hätte da kein Verständnis für den Frust all der Menschen im Hotspot GT, die plötzlich nach Corona-Tests anstehen müssen, um an ihren fernen Urlaubsorten eingelassen oder bei ihren Arbeitgebern außerhalb vom Kreis Gütersloh vorgelassen zu werden. Der Frust wird noch getoppt, wenn man zu den allgemeinen Feier-, Freizeit- und Arztbesuchverboten in Nachbarkreisen auch noch allein wegen eines „verräterischen“ GT-Nummernschildes am Auto schräg angesehen oder gar angepöbelt wird. Kurzum, es gibt jede Menge Gründe, warum die allgemeine Stimmung hier derzeit ziemlich gereizt ist.

Wahlkampf wird immer schmutziger

Aber sind Frust und Ärger von Otto-Normalbürger auch gute Ratgeber für verantwortliche Akteure in der Politik? Wer die politischen Attacken der vergangenen Tage verfolgt hat, die bei Sitzungen und Versammlungen, in Presseerklärungen oder auch in sozialen Netzwerken abgeschossen werden, der wähnt sich nicht in einer großen Krise, die verantwortlich Handelnde doch bestmöglich gemeinsam bewältigen sollten. Nein, er sieht sich mitten in einem schmutziger werdenden Wahlkampf, in dem schnelle Punkte vor dem 13. September gemacht werden sollen.

Wäre es nicht klüger, in der Krise zusammen zu stehen?

Natürlich haben wir alle Fragen, wie die Corona-Katastrophe bei Tönnies passieren konnte und wem welche Verantwortung dabei zukommt. Aber was haben manche Akteure aus dem linken Lager eigentlich für eine Vorstellung von Gemeinwesen, wenn sie höchst belastete Krisenstäbe „als viel zu lasch“ diffamieren und immer wieder wortreich Chaos und Unfähigkeit beklagen? Wie fühlen sich dann eigentlich die vielen (oft ehrenamtlichen) Krisenhelfer im Hintergrund, wenn ihren Führungskräften von der „Opposition“ ständig schlechte Noten ins öffentliche Zeugnis geschrieben werden? Natürlich werden Fehler gemacht. Aber wäre es trotzdem dann nicht klüger, dass Vertreter des Gemeinwesens zusammenstehen, um Verunsicherung nicht noch weiter zu schüren? Politische Konflikte kann man anschließend immer noch klären. Doch wer mit Wutpolitik Wutbürger anstachelt, riskiert das Vertrauen in Handlungsfähigkeit und Integrität des Staates. Das aber ist der gesellschaftliche Kitt, den wir gerade in Krisen dringend benötigen.

Eine große Revolution machen nur politische Rindviecher

Hoffentlich bleiben die verantwortlichen Akteure trotz der verbreiteten Wut und aufgeheizten Stimmung nüchtern. Denn die derzeit von vielen politischen Heißspornen propagierten „Tönnies muss weg“-Parolen, die oft mit scharfen Aufforderungen zu privatem Fleischverzicht einhergehen, sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass in unserem Kreis Gütersloh sehr, sehr viele Menschen in vielerlei Weise von der Fleischwirtschaft leben. Eine große Revolution, die gleich alles komplett umstürzt, aber machen nur politische Rindviecher.