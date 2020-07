Mit dem Rad über die B 68 zur Arbeit

Altkreis Halle (WB). Über die holländischen „Fietspads“ flitzen schon längst E-Bikes und Pedelecs, hierzulande will man nachziehen: Die alte B 68 soll in wenigen Jahren zur Velo-Route werden. Von Borgholzhausen-Bahnhof durch die Haller Innenstadt und Steinhagen soll ein zügig zu befahrener Alltags-Radweg bis zur Auffahrt auf den Ostwestfalendamm in Quelle ausgewiesen werden – eine Herausforderung für Planer und Politiker. Denn bei der Umsetzung gibt es Widerstände und Probleme quasi an jeder Grundstückszufahrt.

Von Klaudia Genuit-Thiessen