Klassenzimmer statt Fotolabor

Halle (WB). In Zeiten von Corona wollen sich die Handwerker an der Masch nicht einmal die Klinke in die Hand geben: Bei den Umbauarbeiten im Schulzentrum sind Schadstoffsanierer, Fenster- und Trockenbauer, Maler und Elektriker in diesem Sommer in vier verschiedenen Bauabschnitten angefangen. Täglich sind zehn bis 15 Handwerker – mit Abstand – auf der Dauer-Baustelle, um die Immobilie aus dem Jahr 1978 fit zu machen für ihre Aufgabe als Gesamtschule.

Von Klaudia Genuit-Thiessen