Rote Kandidatin mit Faible für grün

„In Großstädten geht man Gestaltungsfragen auch mit Blick auf Verbesserungen fürs Kleinklima viel konsequenter an“, ist die 41-Jährige überzeugt, dass eine Stadt planerisch durchaus Vorgaben und Auflagen machen sollte. Gründächer, Dachterrassen, ein Mehrgenerationen-Wohnen, das Gebäude in die Natur einbindet, wie es die Niederlande als Vorreiter prominent gemacht haben – so stellt sie sich eine innovative Entwicklung vor. „Für das Wohnquartier an der Masch habe ich eine Vision im Kopf, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Müssen wir denn immer nur Einfamilienhäuser mit 200 Quadratmeter Garten planen?“ Sie wünscht sich für die Masch ein geschlossenes, homogenes Wohnquartier. Mit einer Verbindung zu den neuen Sportanlagen, die sie noch erweitern will. „Ich hoffe auch, dass es noch gelingt, den Sandforther See als Badesee zu entwickeln“, sagt sie mit Hinweis auf den bestens besuchten Sassenberger Feldmark-See. Der liege ebenfalls „in der Pampa“. Erschreckend findet sie es, dass die Idee mit dem Badesee schon seit neun Jahren im Gespräch sei und man noch immer keine Lösung gefunden habe.

„Better your best“ als Lebensmotto: Edda Sommer hält es mit Kants kategorischem Imperativ. Im Gegensatz zu ihren Mitbewerbern um das Bürgermeisteramt hat sie bisher keine Erfahrung mit einer (Stadt-)Verwaltung. Kann die Außenseiterin das? Die jüngste Kandidatin ist sie ebenfalls. Sie selbst bleibt pragmatisch. Nach zwölf Jahren als Landschaftsarchitektin beim 50-Mitarbeiter starken GaLa-Unternehmen Krause in Kölkebeck mit Bauleitungsaufgaben, Kalkulationen und als „rechte Hand vom Chef“, auch im kleineren Betrieb Pennekamp & Bisping in Harsewinkel fühlt sie sich nicht nur beim Baugesetzbuch zu Hause. „Das ist mein Tanzbereich, da kenne ich mich aus“.

Mit der Haller Politik ist die Tochter von SPD-„Frontfrau“ Ulrike Sommer aufgewachsen. Autobahn, Mülldeponie, der Ravenna-Park waren schon immer Gesprächsthemen im Hause Sommer. Die planerische Erweiterung des Gewerbegebietes für eine potenzielle Gewerbeansiedlung hält sie für gerechtfertigt, obwohl ihr eine bauliche Nachverdichtung mehr am Herzen liegt. „Wir sollten uns die Option offen halten. Darum bin ich noch lange nicht für Flächenversiegelung. Aber man muss in die Zukunft denken und die Stadt weiter entwickeln, auch solidarisch mit anderen Kommunen“, sagt die Mannschaftssportlerin Sie kann sich vorstellen, dass man vorhandene Strukturen und Flächen wie den riesigen Parkplatz am Gerry-Weber-Outlet einbezieht und dafür Konzepte entwickelt.

Prinzipiell eher für eine Neugestaltung ist die SPD-Kandidatin bei der Langen Straße. „Ich bin erschrocken, wie heruntergekommen viele Häuser wirklich sind. Einiges ist nicht wirklich erhaltenswert, wurde um- und neu- und hin – und herverbaut. Ich sehe hier die Chance, etwas Neues zu entwickeln, etwas, das nicht nur funktionell und billig sein muss. Als Stadt kann man Vorstellungen umsetzen und Vorgaben machen, eine Ansage eben – wie beim Verkehr. Der sucht sich sonst selber den Weg und dann hat man ihn da, wo man ihn nicht haben will.“ Mit einem „geraden Blick von außen“ will sie eine andere Sichtweise und Motivation ins Rathaus bringen, ohne Abläufe auf links zu drehen. „Mein Anspruch ist es, dass die Bürger mit einer funktionierenden Verwaltung zufrieden sein können. Was im Hintergrund geleistet wird, sehen viele nicht“. Gerade in Facebook-Gruppen komme Kritik oft populistisch über.