Eingeladen zu diesem „Meilenstein der Geschichte“, wie Jochen Strieckmann sagte, hat die hallewestfalen.net GmbH. Der Haller Kämmerer ist gemeinsam mit TWO-Chef Johannes Wiese Geschäftsführer der städtischen Tochtergesellschaft. Diese betreibt quasi als Firma ohne Mitarbeiter den Netzausbau, der – wie schon berichtet – einmal 773 Häuser mit dem schnellen Internet versorgen wird. „Die hallewestfalen.net ist mit dem Glaserausbau in der Region Spitzenreiterin, wie wir vor anderthalb Wochen in Detmold gehört haben”, freute sich Jochen Strieckmann über die neue „24-spurige” Daten-Autobahn. Dies Netz, das die hallewestfalen.net im Rahmen eines Betreibermodells bauen lässt (übrigens als eine von landesweit nur zwei Kommunen), werde die nächsten Jahrzehnte ausreichen. „Eine bessere Versorgung ist heute nicht möglich“. Und Johannes Wiese ergänzte: „Dies Netz ist zukunftsfest ausgelegt“.

Fünf POP-Stationen

Allerdings ist die Versorgung nicht flächendeckend. Angeschlossen werden nur Häuser, die von ihrem Internetanbieter nicht mindestens 30 mbit bekommen. Noch nicht geklärt ist, ob später einmal „Altkunden“ einen Hausanschluss bekommen können.

Dafür investiert man insgesamt 21 Millionen Euro. Zehn Prozent dieser Summe bringt die Stadt Halle ein. Das Land fördert den Ausbau mit 40 Prozent, über das Bundesprogramm Breitbandausbau wird der Rest finanziert.

Bisher installiert sind jetzt neben den fünf mit modernster Technik ausgestatteten POP-Stationen, die die Endpunkte des städtischen Glasfasernetzes markieren. Neben Künsebeck liegen sie in Hörste an der Tiegstraße, an der Hesselteicher Straße in Kölkebeck, an der Lindenschule und an der Gesamtschule. An diesen POP-Stationen wird das Netz der hallewestfalen.net an das Netz der Telekom angeschlossen. Von den POP-Stationen verlaufen die Leitungen zu 48 Kabelverteilstationen, von denen derzeit elf stehen. 95 Kilometer Kabelgräben sind bisher verlegt und schon 290 Häuser angeschlossen.

Bauleiter Lothar Jung von der BIB Tech GmbH koordiniert die Arbeiten. „Falls es kürzlich schon einmal lauter als üblich gewesen sein sollte – mit einem Hochdruckkompressor wurde zum Teil schon das Glasfaserkabel in das neue Rohrsystem eingeschossen“. In den Übergabeanschlüssen in den Häusern endet das Netz des Netzbetreibers. Nach der Inbetriebnahme können die Hausbesitzer dann die zukünftige Pächterin, die Deutsche Telekom, beauftragen, das Hausnetz auf den neuen Glasfaser-Anschlusspunkt umzustellen. Achtung: Nicht jeder alte Router funktioniert in dem neuen Netz.