Schon als das Bad in Halle zum alleinigen Hallenbad wurde, hatten offenbar viele ein mulmiges Gefühl. Man muss doch einfach mal draußen ins Wasser, man will Sonne und Wind spüren, wenn man aus den Wellen kommt. Bereits seit 2011 also schaute sich der Ortsverein in Halle nach dem richtigen Ersatz um. Die einzige Möglichkeit: der Sandforther See.

Früher waren hier landwirtschaftlich genutzte Flächen. Das Gebiet gehört mehreren Nachbarn. Christoph Ordelheide ist einer von ihnen. „Früher hatten wir Äcker, dann haben wir Kies verkauft, jetzt ist die Kiesgrube an den ersten Haller Sportfischereiverein verpachtet“, berichtete Ordelheide, Vorsitzender der See-Gesellschaft, den rund 20 Anwesenden beim Ortstermin. Die SPD-Mitglieder waren alle sehr angetan von dem See. „Idyllisch“, „paradiesisch“, „unberührt“, war zu hören. Denn obwohl der See recht groß ist, kann man ihn kaum von den Straßen aus entdecken.

Natürlichen Charakter erhalten

»Diesen natürlichen Charakter wollen wir auch durchaus erhalten“, sagt Fraktionsvorsitzender Wolfgang Bölling. Gleichzeitig soll möglichst zügig etwas passieren, damit die Haller und ihre Nachbarn auch in den vollen Genuss des neuen Badestrandes kommen. Drei Machbarkeitsstudien sind daher in die nähere Planung gekommen.

Sie alle sehen vor, dass der Badestrand an die Nordseite des Teiches gelegt wird. Allerdings gehört ein ordentlicher Umbau dazu. Denn der Baggersee ist bis zu 18 Meter tief und sehr steilwandig. Ein Badestrand müsste also künstlich aufgeschüttet werden, damit niemand abrutschen kann. Dazu muss der Teich jeweils erweitert werden.

Außerdem sind Besitzer und SPD sehr glücklich über die Bewirtschaftung des Teichs durch die Fischer. »Wir wollen sie keinesfalls vertreiben«, sagt Wolfgang Bölling. Daher sieht die Planung nur den oberen, sehr kleinen Teil zum Schwimmen vor. Ob ein Campingplatz beim Ausbau nötig sein könnte, ist noch nicht ganz klar. Genauso wie die Anbindung an das Straßennetz und den öffentlichen Straßenverkehr.

Auch die Stadt ist im Boot

Doch die Stadt ist hier durchaus mit von der Partie, ließ Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann durchblicken. Jetzt machte sich die interessierte Gruppe zunächst einmal auf die Wanderung rund um den Teich. Dabei lernten sie Angler kennen und die abwechslungsreiche Aussicht auf den See, den die DLRG derzeit schon zum Übungstauchen nutzt.

Das wird sicherlich die Entscheidung beeinflussen. Denn noch in diesem Herbst soll das Projekt mit in den Regional-Plan aufgenommen werden, damit im kommenden Frühjahr entschieden werden kann. Es soll nach Meinung der SPD Halle nämlich zügig vorangehen und auf keinen Fall ein ‚Autobahn-Projekt‘ werden.