Wahlparty im Rathaus fällt aus

Halle (WB). Auf den Kopf dürfen in Halle genau 17.231 Wähler ab 16 Jahre am Sonntag, 13. September, von 8 bis um 18 Uhr an die Urnen gehen. In der Praxis steigt jedoch die Zahl der Briefwähler. Bis zum Freitag vor der Wahl erwartet man im Haller Rathaus durchaus 6000 Bürger, die ihr Kreuzchen per Post schicken oder in letzter Minute im Briefkasten im Rathaus einwerfen (im nachgewiesenen Krankheitsfall noch am Wahltag bis 15 Uhr).

Von Klaudia Genuit-Thiessen