Beim Thema Storck geht SPD auf Distanz zu Grünen

Halle (WB). Mit einem Sommerfest im Park am Laibach hat die Haller SPD am Samstag Politik und Unterhaltung miteinander verbunden. Wie der Co-Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Jörg Witteborg, und SPD-Bürgermeisterkandidatin Edda Sommer sagten, erleben sie derzeit die Storck-Erweiterung als eines der beherrschenden Themen im Wahlkampf Bei den noch strittigen Fragen gelte es nun die Themen von Experten in den Fachbehörden abwägen zu lassen. Er kenne viele Menschen, die bei Storck arbeiteten, sagte Witteborg: „Die denken oft ganz anders über die Erweiterungspläne als die Vertreter von Fridays for Future.“

Von Stefan Küppers