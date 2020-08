Storck: Grüne lehnen den bisherigen Zeitplan ab

Am Wochenende waren Vertreter der Haller SPD auf Distanz zu den Grünen gegangen. Die SPD-Bürgermeisterkandidatin Edda Sommer hatte gesagt, dass die Grünen die Geister in Sachen Storck nicht mehr loswürden, die sie gerufen hätten. Frank Winter erwiderte jetzt, dass dies keine Geister, sondern die Stimmen von zurecht besorgten Haller Bürgern seien.

„Vorlagen mit heißer Nadel gestrickt“

Die Grünen haben eine längere Stellungnahme veröffentlicht, die auch als Einwendung im Verfahren eingebracht worden ist. Am Montag gab es darüber hinaus weitere Akzentuierungen. Stoppenbrink meinte, dass die Grünen den Disput reputierter Fachleute zum Wasser nicht beurteilen könnten. Kirsten Witte erneuerte ihre Anregung, dass die verfahrensführende Untere Wasserbehörde beim Kreis als „vertrauensbildende Maßnahme“ auch die Fachlichkeit der Oberen Wasserbehörde bei der Bezirksregierung nutzen solle. Witte wurde deutlich: „Uns stört die bisherige Art der Diskussion. Im Zweifel dauert das Verfahren ein Jahr länger. Aber das liegt an der Verwaltung, die nicht mal in der Lage war, eine Ortsbegehung zu organisieren. Stattdessen legt man Vorlagen vor, die mit heißer Nadel gestrickt sind. Ich fühle mich unter Druck gesetzt und kann vieles noch nicht nachvollziehen. Wir befinden uns erst am Anfang des Verfahrens.“

Frage nach Kompromissen

Winter fragte nach der „viel gelobten Kompromissbereitschaft von Storck“ und vermisst entsprechende Vereinbarungen. „Ich glaube, Storck kann mehr“, sagte Winter und skizzierte Gedanken über den notwendigen Wandel in eine ökosoziale Marktwirtschaft. Auf die Frage, ob Witte solche Ideen mit vertrete, bejahte sie dies. Storck wolle sich aber auch sein Image nicht kaputt machen, sei auf Reputation angewiesen. „Ich habe aber den Eindruck, dass Storck das weiß“, sagte Witte. Und sie fügte hinzu: „Wir wären aber mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir die Zukunft von Storck in Halle aufs Spiel setzten.“