Entscheidende Fragen

Es hat sich im Eventcenter nicht jeder anmerken lassen. Aber wenn man genau hinhörte, konnte man bei vielen die Kinnlade herunterklappen hören. Denn das, was da von unabhängigen Experten zu zentralen Fragen der Haller Stadtplanung zu vernehmen war, dürfte mancher wie einen Urknall empfinden. Nach dieser (zum Glück öffentlichen) Sitzung des LWL-Baukulturbeirates und seinen eindeutigen Empfehlungen sollte in Halle wenig so weiterlaufen wie bisher.

Von Stefan Küppers