Fachwerk-Perle mit barocken Schrullen

Halle (WB). Viel länger hätte es nicht hereinregnen dürfen in den einstigen Kirchhofspeicher an der Bahnhofstraße 7. Wohl gerade noch rechtzeitig wird das denkmalgeschützte Doppelhaus – womöglich schon vor 1767 am Haller Kirchplatz gebaut und auf jeden Fall 1930 von Drechsler Heinrich August Horn zur Bahnhofstraße hin um ein massives Vorderhaus erweitert – jetzt saniert. Das Gebäude, das wohl einmal der ganze Stolz des Handwerkers war, will Joachim Kummrow jetzt wieder aufpolieren – eine Perle in der schmucken Kette um die Haller Johanniskirche.

Von Klaudia Genuit-Thiessen