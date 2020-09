Wald bei Storck wird mehr geschont

Ententeich bleibt und in alte Allee wird weniger stark eingegriffen

Nunmehr soll entgegen der ursprünglichen Planung ein Teil der bisherigen Ententeiche in kleinerer Form übrig bleiben und der Laibach in einem kleineren Bogen herumgeleitet werden. Dadurch bleibt ein Waldbereich geschont und eine Allee mit besonders alten Bäumen bleibt dem Vernehmen nach im größeren Umfang erhalten. Außerdem wird an einer Stelle auf eine Überbrückung des Laibaches verzichtet.

Storck-Prokurist Boris Bödecker verdeutlichte, dass die Bachumlegung auch deshalb notwendig sei, weil ein solches Gewässer auch von Nagern und Insekten als Lebensraum genutzt werde und dies ein ernst zu nehmender Konflikt mit den Belangen von Lebensmittelproduktion sei.

Grüner lehnt Eingriffe durch Bachverlegung rundherum ab

Zwar wurde die Umplanung allgemein begrüßt, doch die politische Debatte wurde scharf. Ausschussvorsitzender Dieter Jung (Grüne) lehnte die Eingriffe durch die Bachverlegung rundherum ab und Dr. Kirsten Witte (Grüne) kritisierte erneut das Verfahren, dass sie in wenigen Wochen insgesamt 2000 Seiten Unterlagen durchsehen solle. Was ihr von Tim Brand (SPD) die Replik einbrachte: „Ich bekomme täglich hunderte Seiten E-Mails. Wenn man 2000 Seiten nicht schafft, kann man vielleicht auch eine Verwaltung nicht leiten.“