Eine neutrale Instanz?

Eine der Entscheidungsgrundlagen ist dabei das über Jahrzehnte aufgebaute Vertrauen in die Lauterkeit des Handelns der Firma Storck sowie in die fachliche Reputation des Hauptgutachters. Hinzu kommt das Vertrauen, dass die Behörden beim Kreis alle Einwände zusammenführen und mit ihrer Fachlichkeit unter Würdigung der Gesetzeslage sauber abwägen und entscheiden werden. So ist es in unserem Staatswesen vorgesehen.

Wer, wenn nicht die zuständige Fachbehörde, soll die „fachkundige neutrale Instanz“ sein?

Die Haller Grünen sehen das offenbar etwas anders. Mal abgesehen von einer verstörend-parteiischen Sitzungsführung durch den grünen Ausschussvorsitzenden irritiert vor allem die Forderung, dass das Wassergutachten „durch eine fachkundige neutrale Instanz“ bewertet werden solle.

Aber was für eine Instanz soll das sein, wenn nicht die vorgesehene Fachbehörde? Gelten nur noch durch die Naturschutzverbände zertifizierte Gutachter als fachlich akzeptabel? Und was würde solches Denken, das offenbar andere Wege als das geltende staatliche „System“ zum Ziel hat, für künftige Entscheidungsanbahnungen in einem grün dominierten Rathaus bedeuten? Über wie viele Jahre würde sich ein Storck-Erweiterungsantrag dann wohl hinziehen, wenn drei Jahre schon nicht reichen? Und wohin wird dieser bisher erfolgreiche Wirtschaftsstandort dann hinmoderiert?