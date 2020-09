Leute haben Lust auf Leben

Halle (WB). Dass der „Haller Herbst“ stattfinden konnte, war wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Tagelang bangte man in der Haller Ordnungsbehörde, wo man das Genehmigungskonzept erarbeitet hatte, dass die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi doch noch vor Gericht ziehen könnte und so ein Veto gegen den verkaufsoffenen Sonntag hätte erwirken können. In anderen Kommunen des Landes war das der Gewerkschaft in Serie gelungen. Doch Halle wurde von einem Verdi-Veto verschont, womöglich weil das Konzept „Gnade“ fand. Denn neben der Begrenzung der Ladenöffnung auf den direkten Innenstadtbereich waren vor allem die durch Corona besonders gebeutelten kleinen Geschäfte geöffnet. Größere Märkte blieben geschlossen.

Von Malte Krammenschneider