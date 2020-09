Elf Verletzte nach heftigem Crash

Unfall auf der A 33 1/9 Foto: Christian Müller

Der Unfall ereignete sich um 21.35 Uhr in der langgezogenen Rechtskurve vor der Abfahrt Halle in Richtung Bielefeld. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer des BMW mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, krachte in die Betonwand und überschlug sich auf der Autobahn mehrfach. Zwei weitere Autofahrer mit weiteren Insassen erkannten die Situation zu spät. Bei Ausweichmanövern krachten sie ineinander.

Zahlreiche Retter der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Deutschen Roten Kreuz eilten zur Unfallstelle. Die Leitstelle löste Massenanfall von Verletzten aus, welche noch auf der Autobahn medizinisch versorgt wurden. Zwei Insassen sollen teils lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben, hieß es in der Nacht von der Unfallstelle.

Auf der Autobahn entstand ein kilometerlanger Stau, die Polizei leitete die Gestrandeten zurück zur Anschlussstelle Borgholzhausen. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten blieb die Autobahn 33 bis in die Nacht gesperrt.