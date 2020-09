In der geliebten Heimat tiefe Spuren hinterlassen

Ein CDU-Mann mit einem klaren politischen Kompass

Wenn man alles aufzählen wollte, was Jürgen Wolff an Funktionen in Halle ausgeübt hat, würde das jeden Rahmen sprengen. In der Stadtverwaltung summiert sich das Wirken in öffentlichen Funktionen auf zwei eng beschriebene Seiten. Bereits vor der kommunalen Neugliederung war Wolff, der durch und durch ein CDU-Mann mit klarem politischem Kompass war und lange Jahre den CDU-Stadtverband führte, von 1969 bis 1973 Mitglied der Haller Stadtvertretung. 1979 wurde er erneut in den Stadtrat gewählt und gehörte diesem ununterbrochen über 30 Jahre an bis zu seinem Ausscheiden im Jahre 2009. Als Nachfolger von Wilhelm Bentlage wurde der erfolgreiche Manager beim Osnabrücker Automobil- und Karosseriebauunternehmen Karmann 1994 zum ehrenamtlichen Haller Bürgermeister vom Stadtrat gewählt. Das Ziel war damals schon klar. Jürgen Wolff wollte nach der angekündigten Abschaffung der kommunalen Doppelspitze in NRW erster hauptamtlicher Bürgermeister von Halle werden.

Als hauptamtlicher Bürgermeister hätte er gerne noch weitergemacht

Am 1. Mai 1997 war es schließlich soweit und Jürgen Wolff übernahm, als Dr. Elmar Hälbig als Stadtdirektor in den Ruhestand wechselte, auch die Führung der Stadtverwaltung. Viele Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung haben lebhafte Erinnerungen daran, wie es war, als der durchsetzungsstarke Mann aus der Wirtschaft seine Ziele für die weitere Entwicklung Halles anging. Unkonventionell und pragmatisch, unter bestmöglicher Umschiffung bürokratischer Hürden, verfolgte Jürgen Wolff seine Aufgaben als hauptamtlicher Bürgermeister. Dass er nach fünf Jahren und 123 Tagen sich mit 68 Jahren nicht zu einer Wiederwahl stellen konnte (heute ist das in NRW anders geregelt), hat Jürgen Wolff damals bedauert. Der Mann steckte auch an der Grenze zum Ruhestand immer voller Energie.

In seine Zeit fielen bedeutende Projekte wie die Entwicklung des Haller Bahnhofs im Zuge des Expo-Projektes oder auch die große Haller Feuerwehrwache, über deren Entstehungsgeschichte und die Verhandlungen mit dem Planer manche Anekdote erzählt wird.

Wie der gelernte Hufschmied hilfebedürftigen Menschen diskret aufs Pferd half

Viele Kinder, die heute auf dem Ronchin-Platz an dem Haller-Willem-Denkmal auf den bronzenen Pferden herumturnen, wissen vielleicht nicht, dass es Jürgen Wolff war, der die Idee hatte und dieses Denkmal in Halle durchgesetzt hat. Es symbolisiert gut die Heimatliebe, die Zeit seines Leben immer tief in Jürgen Wolff gesessen hat, vielleicht auch um so mehr, weil er einige Jahre beruflich in Brasilien zu tun hatte.

Jürgen Wolff ist immer bodenständig geblieben. Nach der Flucht 1945 aus dem pommerschen Simötzel verbrachte er seine Jugendjahre in Eggeberg, wo er den Beruf Hufschmied erlernte und es zum Meister brachte. Zu seiner pommerschen Heimat im heutigen Polen hat Wolff, der sich als Pensionär in der Vertriebenenarbeit im Kreis Gütersloh engagierte und Präsident des Pommerchen Kreis- und Städtetages war, viele Kontakte gepflegt und in seiner diskreten Art auch manche unbürokratische Hilfe geleistet. Das tat der unverheiratete und kinderlose Jürgen Wolff übrigens auch in Halle, wenn er jungen Menschen, die es womöglich nicht so einfach hatten, mit Unterstützung und auch finanziellen Hilfen sozusagen aufs Pferd half. Jürgen Wolff hatte eben auch eine weiche und sehr großzügige Seite.

Als Bass im MGV Ravensberg das schöne Halle besungen

Das Haller Vereinsleben ist durch den ehemaligen Bürgermeister ebenfalls über Jahrzehnte geprägt worden. Als Sänger im MGV Ravensberg hat er im Alter noch am notwendigen Zusammenschluss mit dem MC Brockhagen mitgewirkt. Und auch bei den Haller Schützenfesten war Jürgen Wolff stets im grünen Rock zu sehen. Viele Menschen in Halle werden Jürgen Wolff in Erinnerung behalten. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.