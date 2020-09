Kampf um den Nikolausmarkt

Halle (WB). Die ausgesprochen gute Resonanz beim „Haller Herbst“ am 6. September hat der HIW Mut gemacht. Wer wagt, gewinnt (vielleicht). Aus diesem Grund will die Haller Interessen- und Werbegemeinschaft trotz weiterhin schwieriger und ungewisser Corona-Lage den beliebten Haller Nikolausmarkt am ersten Adventswochenende nicht absagen. Im benachbarten Steinhagen hingegen hat man den ebenfalls sehr stark frequentierten Weihnachtsmarkt, der traditionell ebenfalls am ersten Adventswochenende stattfindet, bereits abgesagt, um frühzeitig Klarheit zu schaffen. In Halle will die HIW stattdessen in nächster Zeit ein an Corona-Verhältnisse angepasstes alternatives Konzept für die Durchführung des Nikolausmarktes erarbeiten.

Von Stefan Küppers