Demnach soll die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Halle und Künsebeck einmal von 9 Uhr an und ein weiteres Mal von 10 Uhr an für jeweils etwa 20 Minuten in beiden Richtungen gesperrt werden. Es werden entsprechende Umleitungen ausgeschildert. Die Sperrung dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.