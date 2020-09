„Wer nichts pflanzt, wird nichts ernten“

Halle (WB). Wirtschaftsförderer Albrecht Pförtner findet die Geschichte von dem holländischen Tulpenproduzenten lehrreich, der zu Beginn der Corona-Krise zwischenzeitlich das Pflanzen von Tulpenzwiebeln einstellt in der Erwartung, dass er in der Krise ohnehin nichts verkaufen würde. Tatsächlich aber hatten Menschen gerade in der Krise und dem Zwang, sich verstärkt zuhause aufhalten zu müssen, viel mehr Lust auf bunte Blumen, die aber Henry Brockmeyer in seinen Gartencentern zeitweise nicht zureichend anbieten konnte. Erstens kam es also anders als gedacht. Und zweitens: „Wer heute nichts pflanzt, kann später auch nichts ernten“, stellt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ProWi GT fest. Womit man beim Thema Ausbildungsplätze wäre. Denn auch dort wird derzeit zu wenig „gepflanzt“, um später ernten zu können und weiter wirtschaftlichen Erfolg zu haben.

Von Stefan Küppers