Wie die Polizei jetzt berichtet, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag, 9. Oktober, gegen 16 Uhr: Demnach befuhr ein 16-Jähriger aus Halle mit einem E-Scooter den Gartnischer Weg in Richtung Halle. Nach Polizeierkenntnissen hat ein unbekannter Pedelec-Fahrer den Jugendlichen in Höhe einer Tankstelle überholt. Auf gleicher Höhe hielt der Mann den 16-Jährigen unvermittelt am Ärmel fest und zog den Roller-Fahrer kurz zu sich, um ihn dann loszulassen. Der 16-Jährige verlor hierdurch die Kontrolle und stürzte.

Nach Sturz: Pedelec-Fahrer begeht Unfallflucht

Der Pedelec-Fahrer hielt daraufhin an, und es kam zu einem kurzen Streitgespräch. Anschließend soll der Unbekannte in Richtung Halle weitergefahren sein, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 60 bis 70 Jahre alt und kurze, fast weiße Haare, mit einem kurzen, fast weißen Vollbart. Der Unbekannte sprach Hochdeutsch. Bekleidet war der Mann mit einer roten Jacke mit schwarzem E-Bike-Aufdruck und mit einer schwarzen Hose. Das Pedelec war matt-schwarz.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 16-Jährigen und transportierte ihn anschließend zur vorsorglichen, ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 0 52 41/8 69-0.