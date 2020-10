In die Zukunft investiert

Spatenstich an Kölkebecker Tennisplätzen in Halle: Projekt wird mit 30.000 Euro gefördert

Halle-Kölkebeck (WB). „Für uns ist es die größte Investition seit dem Bau der Tennisanlage. Eine Investition in die Zukunft“, betont der Vorsitzende der Tennisabteilung der TSG Kölkebeck-Bokel, Norbert Fuest. Er hat einige Mitglieder, Nachbarn und Vertreter der Politik am Kölkebecker Clubhaus begrüßt – zum offiziellen ersten Spatenstich zur Sanierung der in die Jahre gekommenen Tennisplätze.