Zum Soli den Coroni einführen

Halle (WB). »Corona bedroht ältere Männer, der Klimawandel vor allem jüngere Menschen«, sagt Anny Hartmann und liefert so ihre persönliche Erklärung dafür, warum angesichts der derzeitigen Krise plötzlich möglich ist, was bisher undenkbar war. Der seit 4.000 Jahren andauernde Umverteilungsprozess von unten nach oben müsse endlich beendet werden. Kapitalismus sei keinesfalls mit Demokratie gleichzusetzen, erläutert die diplomierte Volkswirtin in ihrem Programm »NoLobby is perfect«.

Von Johannes Gerhards