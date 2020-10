Das Aufräumen der Feldflur dauert noch Jahre

Halle (WB). Seit fast einem Jahr rollt der Verkehr über die A 33. Was für die Straßenbauer längst graue Geschichte ist, beschäftigt bei der Bezirksregierung in Detmold neun Fachleute und einen Messtrupp unter freiem Himmel: 2320 Hektar Land liegen im Flurbereinigungsgebiet Halle-Borgholzhausen, kleine Parzellen auch in der näheren Umgebung. Die Autobahn hat Acker und Grünland durchschnitten, Straßen, Wälder und Gewässer. Jetzt räumt die Behörde die Feldblöcke, also zusammenhängende, landwirtschaftlich nutzbare Flächen, immer noch auf. Und vermisst das gesamte Gelände neu. Betroffen sind insgesamt 570 Grundeigentümer in Halle, Borgholzhausen und Versmold.

Von Klaudia Genuit-Thiessen