„Wir erhalten seit einigen Tagen vermehrt Fragen zum Martin-Luther-Singen. Viele Menschen sind unsicher, wie sich verhalten sollen“, sagt Benjamin Potthoff vom Haller Ordnungsamt. Der Haller Corona-Regelexperte weist darauf hin, dass für das Martin-Luther-Singen die gleichen Regeln gelten, wie für das Verhalten im öffentlichen Raum generell. Das heißt konkret: Familien und Personen zweier Hausstände dürfen laut aktueller Corona-Schutzverordnung gemeinsam singen gehen. Innerhalb anderer Gruppenkonstellationen liegt die Höchstgrenze bei fünf Personen. „Kinder zählen dabei natürlich mit“, betont Potthoff.

Rücksicht ist gefragt

Grundsätzlich verbieten kann und will die Verwaltung das Martin-Luther-Singen nicht. „Wir können hier nur an die Eigenverantwortlichkeit der Eltern appellieren – jeder sollte sich gut überlegen, ob er seine Kinder in diesen Zeiten singend von Haus zu Haus gehen lassen will“, bittet Potthoff um erhöhte Achtsamkeit. Er bittet Luther-Sänger darum, auch an die Gegenseite zu denken. Dann auch viele Hausbesitzer seien derzeit unsicher, wie sie sich verhalten sollen. „Niemand möchte schließlich singende Nachbarskinder vor der verschlossenen Tür stehen lassen“, sagt Potthoff. Was aber, wenn man sich nicht damit wohlfühlt, die Tür zu öffnen und dem Gesang zu lauschen?

Um allen Beteiligten die Entscheidung etwas leichter zu machen, gibt das Ordnungsamt ein paar grundsätzliche Handlungsempfehlungen heraus: Singen in möglichst kleinen Gruppen, beim Singen einen Abstand von 4 Metern zur Haustür einhalten, bei der Übergabe der Süßigkeiten Masken tragen und Kinder nicht ohne Aufsichtspersonen singen lassen.

Kreativ sein

Potthoff schlägt vor: „Hausbesitzer können mit freundlichen Hinweisschildern aufzeigen, dass sie in diesem Jahr nicht am Singen teilnehmen oder die Süßigkeiten so platzieren, dass eine möglichst kontaktlose Übergabe möglich ist – hier ist sicher auch ein Stück Kreativität, aber vor allem Rücksicht und Verständnis gefragt.“