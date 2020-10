Eine Ruhebank für die Bürgermeisterin

Halle (WB). Wenn eine Bürgermeisterin nach 18 Jahren im Amt sowie verdiente Ratsmitglieder nach ein, zwei, drei oder gar vier Jahrzehnten Arbeit für das Gemeinwohl in den politischen Ruhestand verabschiedet werden, verdient das eigentlich einen festlichen Rahmen. Denn eine funktionierende Demokratie fußt maßgeblich auch auf fleißigen Demokraten, zumal wenn sie ehrenamtlich die Arbeit für ihre Stadt leisten. Doch Corona hat der geplanten Feier des scheidenden Stadtrates einen Strich durch die Rechnung gemacht, gleichwohl ist unter stark eingeschränkten Bedingungen eine herzliche und in Teilen emotionale Abschiedszeremonie in der Mensa der Gesamtschule über die Bühne gegangen.

Von Stefan Küppers