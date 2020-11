Ordnungsamt personell aufgestockt

(WB).

In der Regel, so bestätigt Regina Bresser, bleibt es bei Nichteinhaltung der Maskenpflicht, der Nichteinhaltung von Abständen oder sonstigen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung beim ersten Mal bei einer Ermahnung. Doch wenn jemand das zweite Mal erwischt wird, sollen Bußgelder angeordnet werden. „Wir werden keine Katz-und-Maus-Spiele betreiben. Denn Verstöße können bei einer Pandemie im Zweifel lebensbedrohliche Folgen für andere Menschen haben. Die Gesellschaft kann von uns verlangen, dass wir als Stadtverwaltung hier als ordnende Hand tätig sind“, verdeutlicht Thomas Tappe die Richtschnur im Rathaus. Die Fälle von Maskenverweigerern mit möglichen Reichsbürger-Hintergrund sind in Halle zwar sehr selten, doch es gibt sie Bresser zufolge eben hier und da.

Aufgrund der kritischen Lage sind im Haller Rathaus der Ordnungsbehörde insgesamt rund 20 Mitarbeiter zugeordnet worden, die vor allem die Überwachung der Corona-Schutzverordnung sicherstellen sollen. Acht davon sind Bresser zufolge bereits mit Corona-Arbeiten erfahrene Mitarbeiter, die durch ein Dutzend Mitarbeiter aus Verwaltungsbereichen ergänzt werden, was auch dazu führt, dass Arbeit in anderen Abteilungen schon mal länger liegen bleibt. Laut Regina Bresser gibt es zehn Teams der Ordnungsbehörde mit in der Regel zwei Personen, die an sieben Tagen die Woche zu wechselnden Zeiten in zwei bis drei Schichten (tagsüber sowie in den Abend- und Nachtstunden) die Einhaltung der Corona-Vorgaben überwachen.

Derzeit gibt es in Halle zwar nur um die 40 Infizierte, doch am Dienstag war noch für immerhin 136 Personen eine behördliche Quarantäne angeordnet, weil sie entweder selbst infiziert sind oder als Kontaktperson ersten Kategorie eingestuft worden sind. Und dass diese wirklich zuhause bleiben und nicht mal eben kurz rausgehen und im Zweifel andere Menschen gefährden, ist eine der Überwachungsaufgaben der Ordnungsbehörde. Ansonsten kontrollieren die Teams, dass im öffentlichen Raum die Regeln eingehalten werden. Angefangen von der tatsächlichen Schließung bestimmter Betriebe, über die Einhaltung von Hygienekonzepten zum Beispiel im Einzelhandel, das Tragen von Masken am Bahnhof und im ÖPNV und das Nutzungsverbot von einzelnen Sporteinrichtungen. Bekanntlich dürfen sich laut Verordnung in der Öffentlichkeit nicht mehr als zehn Personen aus maximal zwei Haushalten treffen.

Und was passiert, wenn in privaten Räumen gegen Corona-Regeln verstoßen wird und damit Risiken für die Allgemeinheit entstehen? Thomas Tappe hat hier eine klare Einschätzung: Privaträume seien in der Corona-Schutzverordnung NRW nicht erfasst. „Und selbst wenn uns Verstöße gemeldet werden, können wir als Stadt diese ohne Rechtsgrundlage nicht ahnden.“ Für den Bürgermeister bleibt nur ein Appell: In der angespannten Corona-Lage bleibe es in der Verantwortung der Einzelnen, sich verantwortlich und solidarisch zu verhalten. Es müsse anerkannt werden, dass in dieser Lage auf Zusammenkünfte soweit wie möglich zu verzichten sei.