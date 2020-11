Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Mittwochabend kurz vor Mitternacht, um 23.27 Uhr, im Versmolder Ortsteil Peckeloh gekommen. Ein 57-Jähriger aus Bad Laer befuhr die Münsterstraße aus Richtung Sassenberg kommend in Richtung Versmold. In Höhe der Starenstraße kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen dort stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus in Osnabrück eingeliefert.

Am verunglückten Wagen entstand Totalschaden: Der Schaden wird auf etwa 20.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Möglicherweise hat der Fahrer nach Auskunft des Notarztes während der Fahrt einen Schlaganfall erlitten und infolge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.