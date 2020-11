Von Punkt 9 Uhr an ist die Haller Westumgehung vom Kreisel an der Autobahn bis zur Abfahrt Holz Speckmann gesperrt. Den Grund dafür liefert Martin Esser von der Bielefelder Firma Jandt. Er fährt mit seinem mobilen Kran vorfährt, um ein etwa drei Tonnen schweres und 14 Meter langes Gerüst-Teil anzuheben, welches die Fahrbahn in den nächsten Tagen überspannen wird. „Wind gleich Null. Kein Regen. Sonnenschein. Alles top“, sagt Martin Esser, nachdem er seinen Kran fixiert hat. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Firma Europten bespricht er nun das weitere Vorgehen, das sich zunächst einmal die optimale Sicherung des anzuhebenden Gerüstteiles dreht.

Als der Kran auf die passende Höhe ausgefahren ist, kann die erste von zwei Aktionen an diesem Sonntag beginnen. Das Gerüst beginnt auf einmal zu schweben und steigt immer weiter empor – natürlich gesichert von den Arbeitern. Zwei von ihnen stehen bereits auf dem Gerüst, um das Brückenteil in Empfang zu nehmen und zu befestigen. „Das ist dann eine echte Millimeterarbeit. Hinzu kommt der zeitliche Druck, denn wir müssen hier in einer Stunde fertig sein“, sagt Martin Esser. Wohlwollend beobachtet er, wie das Manöver ohne Probleme über die Bühne geht.

Europten-Projektleiter Sven Eilers erklärt indes, dass die provisorische „Brücke“ dazu diene, den auf den Gerüsten kletternden Arbeitern ein unbeschwertes Überqueren der Straße zu ermöglichen. Denn: Im Laufe der nächsten Woche werden die Leitungen in den Höchstspannungsmasten der Firma Amprion gezogen. „So können wir die Arbeiten während des fließenden Verkehres durchführen“, sagt Eilers.

Ein Verkehrsfluss, der an diesem Sonntag um 11 Uhr ein zweites Mal unterbrochen wird. Denn um die Seile für die Schutznetze aufzuspannen, muss für etwa eine halbe Stunde der gesamt Kreisverkehr gesperrt werden. Eine Aktion bei der ordentlich „Man-Power“ benötigt wird. Das eingespielte Europten-Team und die Leute des Gerüstbauers Arwika haben jedoch auch damit keinerlei Probleme. Das Großprojekt kann weitergehen-