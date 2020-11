Vom 1. Januar 2021 an

Halle/Düsseldorf -

Weil sie von ihren Grundstücken in Außenbereichen mit ihren Fahrzeugen auf vielbefahrene Landes- und Bundesstraßen einbiegen, müssen ungezählte Bürger in NRW eine Sondernutzungsgebühr bezahlen, die immer wieder auch Gerichte beschäftigt hat. Damit soll es bald vorbei sein, denn NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat angekündigt, die Gebühr vom 1. Januar 2021 an entfallen zu lassen.