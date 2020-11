Dynamik, Unfälle und offene Fragen

Genau ein Jahr später gibt es einen klareren Blick auf die Auswirkungen dieses größten und auch weitaus teuersten Infrastrukturvorhabens in der Geschichte des Altkreises Halle. Die bereits getätigten oder noch geplanten erheblichen Investitionen von Industriebetrieben entlang der Autobahn zum Beispiel bei Storck in Halle, im Ravenna-Park (Eriks) oder auch im Interkommunalen Gewerbegebiet Borgholzhausen/Versmold (B+S-Logistik, Westfalia, Bostik und andere) sind Ausdruck der dynamischen Entwicklung, die auch durch das neue schnelle Verkehrsband befördert wurde. Gleichwohl sind zwölf Monate nach dem geschichtsträchtigen Lückenschluss, dem eine rund sechs Jahrzehnte andauernde politische Diskussion und Planung vorausgegangen war, noch Fragen offen.

Dazu zählt zum Beispiel die etwas peinliche Delle in der nagelneuen Fahrbahn, die bereits vor 18 Monaten in dem Abschnitt zwischen Künsebeck und Halle kurz vor der Anschlussstelle Alleestraße aufgetreten war. In dem Bereich ist Tempo 80 angeordnet. Gleichwohl zeugen zahlreiche Bremsspuren von dem Schrecken, den die Vertiefung bei einigen Fahrern auslöst. Was zu der plötzlichen Fahrbahnabsenkung geführt hat, ist bis heute nicht geklärt. Weil mehrere Baufirmen beteiligt waren, hat der Landesbetrieb Straßen NRW ein Beweissicherungsverfahren angestrengt. „Das Landgericht Bielefeld hat einen Gutachter zur Klärung beauftragt, der bereits tätig geworden ist. Die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor“, informiert Sven Johanning, Pressesprecher des Landesbetriebes in der Niederlassung Bielefeld. Wenn irgendwann klar ist, wer den Schaden zu zahlen hat, wird die Fahrbahnabsenkung wohl eines Tages tatsächlich repariert.

Dass die A33 viele Verkehre bündelt, die ansonsten vor allem weiter über die B68 geflossen wären, liegt auf der Hand. Doch wie viel Verkehr es genau ist, ist immer noch unklar.

Denn eine Verkehrszählung auf der A33 in den Steinhagener, Haller und Borgholzhausener Abschnitten liegt immer noch nicht vor. „Das liegt unter anderem an Corona“, erläutert Sven Johanning. Eigentlich hätte schon im Frühjahr gezählt werden sollen, doch durch den Corona bedingten Lockdown wäre ohnehin keine repräsentative Belastung ermittelt worden, so Johanning. Die Zählung ist deshalb auf 2021 verschoben worden. So bleibt es Spekulation, ob die von Verkehrsgutachtern vor Jahren prognostizierten Belastungen von etwa 35.000 Fahrzeugen täglich auf der A33 bei Halle tatsächlich eingetroffen oder gar übertroffen worden sind.

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Blick auf ältere A33-Abschnitte, bei denen Entwicklungen durch Zählungen über Jahre nachvollzogen werden können. So stieg laut Sven Johanning die Belastung auf der A33 zwischen Schloß Holte-Stukenbrok und dem Autobahnkreuz mit der A2 von 29.900 Kfz in 24 Stunden im Jahr 2010 auf 49.000 im Jahr 2015. Eine ähnliche Steigerung um etwa 66 Prozent in nur fünf Jahren, das hätte auch für die neugebauten Abschnitte wohl einige Konsequenzen. Bislang liegt laut Johanning aber erst für den A33-Abschnitt von der A2 bis zur Auffahrt Ostwestfalendamm bei Bielefeld ein weiteres Zählergebnis von 2015 vor: Damals wurden 38.900 Fahrzeuge in 24 Stunden gezählt.

Die Verkehrsbelastung führt zur Unfalllage auf der Autobahn und auch zu der in den vergangenen Monaten aufgeflammten Diskussion über ein Tempolimit auf der A33. Gekracht hat es mehrfach seit dem Lückenschluss. In Erinnerung geblieben ist dabei vor allem ein Unfall am 12. September 2020, als bei einem abendlichen Crash in Höhe der Firma Storck ein Großaufgebot von Rettungskräften in Gang gesetzt wurde. Nach Ausrufen eines MANV-Alarms (Massenanfall von Verletzten) waren mehr als 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Autobahnpolizei hat für die A33 in dem Bereich zwischen den Anschlussstellen Steinhagen und Borgholzhausen im laufenden Jahr 2020 bis Ende September insgesamt 15 Unfälle registriert: acht in Fahrtrichtung Bielefeld, sieben in Fahrtrichtung Osnabrück. Dabei fiel laut Polizeistatistik sechs Mal schwerer und drei Mal leichter Personenschaden an. „Anhand der Unfallauswertung konnte für den Bereich keine Unfallhäufungslinie ermittelt werden. Der Bereich wird aus polizeilicher Sicht als unauffällig eingestuft“, teilt die Polizeipressestelle Bielefeld mit.

Gleichwohl ist im Altkreis mit Nachdruck die Forderung nach einem Tempolimit von maximal 100 km/h bereits im Frühjahr von den SPD-Fraktionen in A33-Anliegerkommunen aufgestellt worden. Es sollte zwischen Borgholzhausen und Steinhagen gelten, auch um einen Lärmminderungseffekt zu erzielen. Vor kurzem kam die erwartete Antwort des Landesbetriebes. „Die gesetzlichen Lärmrichtwerte an der A33 werden aufgrund der im Planfeststellungsbeschluss festgelegten Maßnahmen alle eingehalten. Darüber hinaus besteht kein rechtlicher Anspruch auf mehr Lärmschutz“, fasst Johanning die Haltung seiner Behörde zusammen.

Obwohl die A33 im Altkreis durchgebaut ist, hat der Landesbetrieb immer noch mit Nacharbeiten zu. Eine Schlussabrechnung für den letzten Abschnitt 7.1 (Künsebeck bis Borgholzhausen) liegt immer noch nicht vor. Es werde jedoch wohl im Rahmen der prognostizierten 167 Millionen Euro für den 12,6 Kilometer langen Abschnitt bleiben, meint Sven Johanning.

Als reine Fahrbahnfläche sind für die A33 im Abschnitt 7.1 etwa 38 Hektar verbraucht worden (Nebenflächen, Lärmschutzanlagen und Entwicklungszonen müssen hinzu gerechnet werden). Dafür hat der Landesbetrieb 132 Hektar Ausgleichsflächen besorgen müssen. „80 Prozent dieser Ausgleichsflächen sind fertiggestellt“, informiert Sven Johanning. Was noch anstehe sei die Umsetzung vieler kleinteiliger Flächen zwischen 2000 und 8000 Quadratmeter Größe zum Beispiel für Aufforstungen, Streuobstwiesen oder Uferrandbepflanzungen.