Schüler werden digital fit gemacht

Denn die Klasse der Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung am Haller Berufskolleg testet das, was in Coronazeiten nahezu unverzichtbar geworden ist. Die etwa 20 Schüler des einjährigen Bildungsgangs sind alle mit Tablets aus Schulmitteln ausgestattet worden. Jetzt werden sie fit gemacht in Sachen Digitalisierung. Mit diesem Testballon wird quasi der „Ernstfall geprobt“, sagt Sandra Soßnowski, Bereichsleiterin Ausbildungsvorbereitung und Berufsfachschulen am Berufskolleg Halle. Denn viele Schüler seien im ersten Lockdown manchmal überfordert gewesen, Daten hochzuladen oder eine Videokonferenz abzuhalten.

Auch Nika Kindsvater hatte wie viele andere Schüler wenig Erfahrungen mit der Arbeit am Computer. „Eigentlich habe ich fast gar nichts an Programmen beherrscht, mehr mit dem Handy gemacht“, gibt die 17-Jährige offen zu.

Wenige Klassenkameraden kannten sich schon gut aus wie Jeffrey Weber. Der 16-Jährige programmiert auch privat. Heute wird er oft als Joker von Klassenlehrerin Beatrix Rübbelke ins Spiel gebracht. „Er kann anderen Schülern dann ein wenig unter die Arme greifen“, sagt die Pädagogin. Denn nur weil ein Schüler eine App aufs Handy laden könne, heiße das noch lange nicht, dass er sich mit Programmen wie Office oder Excel auskenne.

Das Ziel ist es, den Schülern, die in einem Jahr ihren Realschulabschluss mit kaufmännischem Schwerpunkt nachmachen, „digitales Grundrüstzeug mitzugeben“ – von Powerpoint über Office und Excel bis hin zur digitalen Konferenz. Denn im Gegensatz zu den Tabletklassen in der Laufbahn zur allgemeinen Hochschulreife am Berufskolleg haben diese 20 Schüler keine drei Jahre Zeit, um digital fit zu werden.

Sie wollen in einem Jahr gut aufgestellt sein. „Da die meisten von ihnen im kaufmännischen Bereich landen werden, ist das Digitale besonders wichtig“, betont Rübbelke. Denn in der Wirtschaft hätten sich die Anforderungen auf dem Gebiet rasant verändert.

Und so ist es auch kein Problem, wenn mal eine Stunde ausfällt. Dann wurden die Aufgaben im Distanzlernen bearbeitet und am nächsten Tag in einer Videokonferenz besprochen. Zuletzt hatten Schüler den Bus wegen des Streiks verpasst. „Da haben wir die beiden Schüler von Zuhause aus in den Unterricht zugeschaltet“, erzählt Sandra Soßnowski. Wenn diese Abläufe in der Schule bereits bekannt seien, mache das die Hemmschwelle geringer.

Die technische Ausstattung ist ohnehin vorhanden. Whiteboards, Beamer, Dokumentenkameras und ein Lehrerlaptop gehören dazu. Die Schüler sind überzeugt von dem vor zwei bis drei Wochen gestarteten Projekt. „Für den künftigen Beruf, aber auch in dieser Coronazeit ist es ein großer Vorteil, sich mit Digitalisierung auszukennen“, sagt Weronika Starzecka. Auch wenn die 17-Jährige sich wünscht, dass noch mehr Lehrer mit dem Tablet im Unterricht arbeiten und noch weniger mit Arbeitsblättern in Papierform gearbeitet wird.

„Wir sind mit dem neuen Projekt eben in einer Art Zwischenphase. Es gibt immer noch Aufgaben in klassischer Form auf Zetteln und manche Bücher sind auch noch nicht in digitaler Form zu bekommen“, sagt Beatrix Rübbelke. Aber damit können die Schüler gut leben. Wenn sie in einem Jahr auf dem Arbeitsmarkt gut dastehen, weil sie digital fit sind, nehmen sie gerne in Kauf, dass sie jetzt noch eine Weile Laptop, Bücher und Aufgabenordner mit sich herumschleppen.