Neuer Coronafall in der Kita

Halle (WB) -

In der städtischen Kita Hochstraße in Künsebeck hat es zum zweiten Mal einen positiven Corona-Test bei einer Erzieherin gegeben. Die von der Erzieherin betreute Gruppe wurde von der Stadtverwaltung umgehend geschlossen, die Kinder bleiben zunächst am Donnerstag und Freitag zuhause.