Eine Zeugin hatte am Dienstag gegen 5.20 Uhr beobachtet, dass sein Chevrolet an der Kreuzung Brackweder Straße/Kalkstraße ein Verkehrszeichen touchierte, und daraufhin das Kennzeichen notiert. Beim Weiterfahren Richtung Steinhagen fiel der Fahrer durch seine augenscheinlich unsichere Fahrweise auf.

In Höhe Schnatweg missachtete er eine Rotlichtampel. Als eine Streifenwagenbesatzung den Haller an seiner Arbeitsstelle ansprach, hörten die Beamten von zwei weiteren Kollisionen mit geparkten Pkw am Dr.-Georg-Schäfer-Ring. Auch ein Parkplatzrempler, der sich bereits am Vorabend auf dem Parkplatz des Marktkaufs ereignete hatte, eine Unfallflucht, konnte dem Fahrer zugeordnet werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde dem Mann daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Zudem wurde sein Führschein sichergestellt. Der 62-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.