Für Netzausbau den Turbo eingelegt

Von den Ortsteilen hat sich der Bautrupp inzwischen in die Innenstadt vorgearbeitet. Gerade angekommen ist man beispielsweise bei der Lindenschule. Von 134 Kilometer Längs-Trassen, wo die Glasfaser-Leitungen durch die Straßen laufen, sind inzwischen schon 124 Kilometer fertiggestellt, sieht Jochen Strieckmann durchaus Anlass zur Zufriedenheit. Von 770 geplanten Hausanschlüssen, wo das Netz des Betreibers endet, sind schon 550 fertiggestellt. Von den kleinen, grauen Kabelverzweiger-Kästen stehen schon 26. In Planung sind 41. Selbstverständlich schon längst fertiggestellt sind – wie berichtet – die fünf Pop-Stationen, wo das neue Netz an das der Deutschen Telekom angeschlossen wird.

„Bis Februar soll die Bautätigkeit abgeschlossen sein“, hofft Jochen Strieckmann darauf, dass künftige Herausforderungen beim Bau ebenso komplikationslos bewältigt werden können wie die bisher aufgetauchten. Derzeit sei man schon mit der Telekom, der künftigen Pächterin des Netzes, im Gespräch wegen der Übergabe.

Diese muss natürlich erfolgen, bevor das Netz Anfang Juli in Betrieb gehen kann. Das wird übrigens am Stück erfolgen. Jochen Strieckmann: „Wir hatten zwar die Hoffnung, dass es nach und nach angeschlossen werden kann. Doch das lässt sich nicht realisieren.“

Wie das WB berichtet hat, ist die Versorgung nicht flächendeckend. Angeschlossen werden nur Häuser, die von ihrem Internetanbieter nicht mindestens 30 mbit bekommen. Noch nicht geklärt ist, ob später einmal „Altkunden“ einen Hausanschluss bekommen können.

Losgelöst von diesem geförderten Ausbau ist übrigens der des Telekom-Netzes im Gewerbegebiet Gartnisch.

Mit der Initiative der hallewestfalen.net liege die Stadt bundesweit sehr weit vorn, sagt Jochen Strieckmann. „Halle gilt als Paradebeispiel dafür, wie es laufen kann mit dem Ausbau des schnellen Internets.“ Vor vier Wochen habe er deshalb auf eine Aufforderung hin erst einen Online-Vortrag über den Umgang der Stadt mit den Problem und mit den Herausforderungen gehalten.

Zur Erinnerung: Insgesamt werden in das neue Netz der hallewestfalen.net 21 Millionen Euro investiert. Zehn Prozent bringt die Stadt Halle ein. Das Land fördert den Ausbau mit 40 Prozent, über das Bundesprogramm Breitbandausbau wird der Rest finanziert.