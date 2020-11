Immer mehr Miezen streunen

Das Ausmaß des Problems, das bei Facebook schon als „Katzenflut“ deklariert worden ist, ist seiner Einschätzung nach „gigantischer Natur“ und betrifft nicht nur Halle, sondern auch Steinhagen und Versmold. Der 68-Jährige, der seit mehr als 35 Jahren im Tierschutz aktiv ist, spricht von einer „massiven Katzenpopulation“ in Gartnisch. Einige der Tiere seien bereits gestorben. Dennoch gingen die Katzen nicht in die Fallen des Tierheims. Tiekötter: „Sie müssen also irgendwo in der Nähe großflächig gefüttert werden“. Auffällig seien vor allem die vielen Kreuzungen von Haus- und Edelkatzen wie Abessinier oder Siam. „Man könnte vermuten, dass sich hier jemand des Überschusses seiner züchterischen Tätigkeiten entledigt. Hier ist eindeutig das Kreisveterinäramt gefordert“, meint der Tierschützer.

Der Tierschutzverein werde normalerweise erst benachrichtigt, wenn es um eine zweistellige Anzahl von Tieren gehe, sagt Tiekötter. Im Haller Rathaus ist bisher nichts von einer Katzenflut am Sandkamp bekannt. Gleichwohl will die Stadtverwaltung den Verein darin unterstützen, das Problem zu lösen – „auch mit Kräften des Bauhofes“, wie Benjamin Potthoff, Abteilungsleiter im Ordnungsamt, sagt. Denn es gehe darum, eine unkontrollierte Vermehrung zu verringern, Tierleiden zu vermeiden und die Entnahme von Wildtieren wie Singvögeln durch die Katzen zu reduzieren. „Wir werden Kontakt mit dem Tierschutzverein aufnehmen“, verspricht Benjamin Potthoff, dass geeignete Maßnahmen angegangen werden.

Der Verein hat nicht nur in Halle mit der rasanten Zunahme von Streunerkatzen zu tun. Nach der Einführung der Katzenschutzverordnung vor wenigen Jahren habe das Team das Gefühl gehabt, dass die Problematik bei den Bürgern angekommen sei, schildert Tiekötter. Denn die Zahl der gemeldeten unkastrierten freilebenden Katzen hätte etwas abgenommen. Gerade in jüngster Zeit habe er jedoch erhebliche Zweifel. Helmut Tiekötter: „In diesem Jahr haben wir auf zwei Hofstellen in Versmold bereits 48 Katzen eingefangen, kastriert und wieder frei gesetzt. Wichtig ist uns, dass die Tiere weiterhin dort gefüttert und kontrolliert werden. Die betroffenen Tierbetreuer berichten davon, dass immer wieder fremde Kater und Katzen auftauchen, die augenscheinlich aus der Nachbarschaft der versprengt liegenden Höfe kommen.“ 30 Katzen seien auf einem Hof herumgelaufen, auf dem rumänische Arbeiter wohnten. Diese Tiere würden dort inzwischen von einer engagierten Tierschützerin versorgt. Von 18 weiteren auf einem anderen Versmolder Anwesen habe man allerdings fünf nicht retten können.

„Wir fühlen uns als Kämpfer gegen Windmühlen“, berichtet Tiekötter von einer Flut von Meldungen, der der Verein, der zwei Katzenfängerinnen bezahlt (als geringfügig Beschäftigte) kaum noch nachkommen können. „Etwas aus den Augen haben wir leider Steinhagen verloren“, bedauert der Tierfreund. Obwohl die Gemeindeverwaltung nicht bereit sei, unter den geforderten Konditionen mit dem Tierschutzverein zusammenzuarbeiten, gebe es auf verlassenen Hofstellen immer wieder verwilderte Tiere. Tiekötter: „In Brockhagen unterstützen wir eine Tierfreundin, die regelmäßig Katzen versorgt. Tierschutz ist arbeitsintensiv und kostet Geld.“

Angesichts der Probleme in Halle appelliert der Tierschutzverein an Tierfreunde, keine Katzen zu füttern. „Wenn Sie augenscheinlich scheue Tiere sehen, melden Sie diese unter Telefon 05205/98430 an uns und wir holen sie zur kontaktlosen Kastration bei Ihnen ab. Sollten Sie Informationen zu aktuellen Futterstellen haben, nehmen wir gern Hinweise entgegen. Grundsätzlich dürfen die Tiere natürlich sehr gern wieder gefüttert werden, wenn sie kastriert worden sind“.