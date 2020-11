Da die Wertheraner Ausgabestelle der Tafel in der alten Ampelschule an der Engerstraße 2 ansässig ist und sich die dortigen Räumlichkeiten ohnehin mit dem Verein FAMOS vermischen, war Inge Schröder froh, in Marion Jensen eine würdige Nachfolgerin zu finden.

„Der Altersdurchschnitt der freiwilligen Helfer und Helferinnen ist sehr hoch“, sagt Inge Schröder. „Aber, wer hat in jungen Jahren schon Zeit zum Ehrenamt?“

Insgesamt sind in Werther etwa 20 Leute damit beschäftigt, dass jeder Bedürftige seine Rationen am Abgabetag bekommt. Mittwochs zwischen 11.45 bis 12.15 Uhr können sich angemeldete Kunden Lebensmittel abholen. Frisches Gemüse, Aufschnitt, Wurst, Milchprodukte werden in Kisten gepackt und an Alleinerziehende, Rentner, kinderreiche Familien und an jeden in Not Geratenen übergeben.

Als im Frühjahr die Tafel noch komplett schließen musste, war es im zweiten Lockdown etwas einfacher, die Lebensmittel zu verteilen. In den Räumen der Ampelschule ist reichlich Platz, sodass immer zwei Personen gleichzeitig bedient werden können. Zur Zeit unterstützt die Tafel in Werther 28 Haushalte. Corona-bedingt sind nicht mehr Personen dazugekommen, die Hilfe benötigen. Es gibt immer eine Fluktuation in der Menge der Hilfsbedürftigen. Den Rekord gab es 2015. Bedingt durch den Flüchtlingsstrom waren es mehr als 50 Haushalte, die Unterstützung benötigten.

Alle Jahre wieder ruft die Tafel bekanntlich eine Weihnachtsspendenaktion ins Leben. Bürger und Geschäfte konnten auch jetzt wieder Sachspenden abgeben oder einfach Geld spenden, um Lebensmittel oder Hygieneartikel zu kaufen.

Um in Zeiten der Corona-Pandemie Kontakte möglichst zu vermeiden, werden in diesem Jahr keine Sachspenden gesammelt. Stattdessen bitten die Ehrenamtlichen dieses Mal um Geldspenden, um kurz vor Weihnachten den Kunden noch einmal volle Kisten anbieten zu können. Marion Jensen erhofft sich, dass sie dann auch die ein oder andere Kleinigkeit zum Naschen für Kinder mit einpacken können. In erster Linie geht es aber bei der Weihnachtsaktion darum, lange haltbare Lebensmittel wie Salz oder Zucker, Mehl, Nudeln oder Reis abgeben zu können.

Die meisten Sachspenden, die die Tafel erhält, sind Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit, zum Beispiel Obst und Gemüse. Die ehrenamtlichen Helfer, so versichert Inge Schröder, sind immer bemüht, den Kunden eine ausgewogene Mischung bereitzustellen.

Wer Gutes unterstützen möchte, kann das ab sofort bis zum 15. Dezember tun: per Überweisung an Fam.o.S. e.V., Kreissparkasse Halle, IBAN DE13 480515800002567659, Verwendungszweck: Weihnachtsaktion Tafel Werther oder per Paypal an info@famos-werther.de