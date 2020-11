Starker Start für den Halle-Gutschein

Eine ähnlich erfreuliche Resonanz erlebte Goldschmied Wolfgang Otterpohl, der als weitere Ausgabestelle am Samstag Vormittag rund 40 verkaufte Gutscheine zählte. „Die meisten Kunden wollen den 100 Euro Gutschein“, berichtet Wolfgang Otterpohl. Was kein Wunder ist, denn für die verausgabten 100 Euro gibt es 20 Euro extra (Höchstbetrag), die die Stadt Halle aus ihrem Förderbudget von 100.000 Euro sponsert. Ansonsten gibt es die Gutscheine auch im Wert von 25 Euro (fünf Euro extra) oder 50 Euro (10 Euro extra) zu erwerben.

Öffentliche Finanzspritze von 100.000 Euro

Im günstigsten Fall wird mit dieser öffentlichen Finanzspritze ein Umsatzvolumen von einer halben Million Euro ausgelöst, was bewusst als ein auf den Geschäftsstandort Halle ausgerichteter Impuls in der schwierigen Corona-Lage verstanden werden soll. Wolfgang Otterpohl jedenfalls ist froh, dass das Interesse von Kunden speziell an Einkäufen in Halle mit der Gutscheinaktion geweckt werden kann und hofft darauf, dass das Bewusstsein für „Kauf im Ort“ dauerhaft gestärkt wird.

Das sieht Geschäftsfrau Scarlett Mantei vom Tee- und Kaffeehaus an der Rosenstraße ähnlich. Sie hat eine von derzeit 40 Akzeptanzstellen für den Halle-Gutschein. „Wer bei 20 Prozent Gutschein-Rabatt nicht zugreift, dem ist nicht mehr zu helfen“, sagt sie lachend. Bereits am Samstag Vormittag setzte der erste Kunde seinen zuhause ausgedruckten Gutschein mit einem Teilbetrag in ihrem Geschäft um. Nun warte sie etwa 14 Tage, bis die vom Kunden verausgabten 20 Euro über den Gutschein ihrem Geschäftskonto gutgeschrieben werden, erläutert Scarlett Mantei.

Kunden kaufen Gutschein als Weihnachtsgeschenk

Stichprobenartige Nachfragen in Geschäften zeigen, dass einige Haller mit dem Gutschein gleich für Umsatz sorgen. Im Modehaus Brinkmann sind es bis mittags drei Kunden, im Buch- und Geschenkegeschäft von Silke Speckmann in der Sparkassen-Passage immerhin zwei. Und im Marktkauf von Oliver Speicher haben am Vormittag des Gutschein-Verkaufstartes eine Handvoll Kunden das auch unkompliziert über das Smartphone nutzbare Zahlungsmittel eingesetzt. Doch nicht jeder plant, die Gutscheine sofort wieder in den Verkehr zu bringen. Bei Optik Böckstiegel am Ronchinplatz, wo wie in der „Stoffkiste“ und bei Otterpohl Gutscheine ebenfalls auf die Hand verkauft werden, hat eine Kundin die hübsch verpackten Gutschein-Karten als Weihnachtsgeschenk für die Familie eingekauft.

Die Einsatzmöglichkeiten sind also vielfältig. Wer das virtuelle Verkaufsportal unter www.gutschein-halle. de besucht, muss auf den Button „Gutschein verschenken“ auch dann klicken, wenn er die Haller Sonderwährung mit 20 Prozent Rabatt nur für sich kaufen will. Auf der Internetseite sind dann virtuell alle Akzeptanzstellen dargestellt, zu denen übrigens auch Dienstleister und Gastronomiebetriebe mit Außer-Haus-Verkauf zählen.

Am ersten Tag Halle-Gutscheine im Wert von rund 30.000 Euro abgesetzt

Timo Klack, Leiter des Stadtmarketings im Rathaus, hat am Sonntag eine positive Startbilanz ziehen können. Danach sind am Samstag insgesamt 321 Halle-Gutscheine verkauft worden, der Großteil davon über elektronische Wege. In der Summe sind es damit am ersten Tag rund 30.000 Euro, die auf diesem Weg in die Haller Akzeptanzstellen fließen können. Eingelöst worden sind Timo Klack zufolge am ersten Verkaufstag etwa 1600 Euro. „Mit den ersten Zahlen können wir zufrieden sein“, resümiert Klack und hofft, dass der Gutschein weiter Fahrt aufnimmt.