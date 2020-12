Halle-Hörste -

Am dritten Advent hätten sie ihn gefeiert. Doch der Hörster Christkindlmarkt bleibt in diesem Jahr geschlossen. Die Hilfe, vor allem für Kinder, von Günter Hüttenhölscher, nämlich Hüttis Balkanhilfe, sollte das aber nicht belasten. Sie findet jetzt vor dem Hörster Markt und am Abend zuvor statt.