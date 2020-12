„Infektionsschutz torpediert Altenarbeit“

Durch das Corona-Virus droht in Pflegeheimen größere Einsamkeit

Halle/Steinhagen -

Allen Corona-Risiken zum Trotz halten das Haus Eggeblick und das Marienheim in Halle ihre Türen für Gäste offen. Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend allerdings für maximal zwei Besucher gleichzeitig im Zimmer eines Bewohners. „Der Infektionsschutz torpediert alle Ziele der Altenarbeit“, verweist Dr. Bodo de Vries auf die Gefahren von Isolation und Einsamkeit. „Trotz Kittel und Maske ist und bleibt Pflege eine körpernahe Tätigkeit. Das geht jetzt nur mit einem hohen Maß an Selbstverantwortung“, sagt der stellvertretende Vorsitzende und Vize-Geschäftsführer des Evangelischen Johanneswerks, zu dem das Haller Haus Eggeblick zählt, im Hinblick auf die Arbeitsbelastung und das Engagement der Mitarbeiter. Dort leben derzeit 102 pflegebedürftige alte Menschen in 64 Einzel- und 17 Doppelzimmern.