„Keinesfalls bis zum 18. warten“

Die Sozialdemokraten haben Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) aufgefordert, an allen Berufskollegs des Kreises auf Hybridunterricht umzusteigen. Das heißt: Klassen teilen und eine Hälfte in der Schule zu unterrichten, die andere über Internet dazu zu schalten. Diese Möglichkeit stellt für Schulleiter Hampel die einzige Chance dar, schnell auf die steigenden Zahlen zu reagieren und das Ansteckungsrisiko in Schulen zu verringern. „Die notwendigen Abstände kriege ich in einer Klasse mit 30 Schülern nicht eingehalten“, sagt er. Mit Blick auf die Regelung, sich mit zwei Haushalten und fünf Personen zu treffen, spitzt er zu: „Meine Lehrer treffen in jeder Stunde auf 30 Haushalte.“

Der Schulleiter stellt auch in seinem Hause fest, dass „die Schüler zunehmend ängstlicher werden“. Wenn Klassenkameraden in Quarantäne seien, verändere das den Blick auf die Pandemie. Auch die Lehrer machten sich immer mehr Sorgen angesichts der Situation im Schulalltag. „Hybrid- oder Distanzunterricht könnte zur Beruhigung beitragen“, ist Hampel überzeugt. Und damit solle „keinesfalls bis zum 18. Dezember gewartet werden“.

Leider liege es nicht in seiner Entscheidungsgewalt, diese Unterrichtsform einfach durchzuführen. „Uns sind die Hände gebunden. Wenn wir Hybridunterricht machen wollen, müssen wir einen gut begründeten Antrag bei der Bezirksregierung einreichen mit Belegen wie Infektionszahlen oder Krankenständen und ähnlichem“, erklärt Hampel. Das gebe die Situation an seiner Schule aber nicht her. „Das Land will es nicht, dort wird auf Präsenzunterricht gesetzt.“ Dabei ist er überzeugt, dass „die Qualität des Unterricht durch eine andere Form nicht leidet“.

Der Berufskolleg-Leiter wünscht sich mehr Spielräume. Distanzunterricht für die höheren Jahrgänge 11 bis 13 zum Beispiel und Präsenzunterricht für jüngere Schüler. „Dafür brauche ich aber, um Abstände einzuhalten mehr Platz.“ Und der könne nur geschaffen werden, wenn andere Jahrgänge Zuhause unterrichtet würden. Und auch wenn nicht alle Schüler über einen Computer verfügten, könne die Schule Lösungen anbieten. Da das Berufskolleg aus Schulmitteln bereits Hotspots angeschafft hat, wird auch das Leitungsnetz nicht zum Problem. „Wir sind vorbereitet“, so Hampels Fazit.

Die Kreisverwaltung äußerte sich gestern auch dazu. „Der Kreis als Schulträger würde Hybridunterricht in einigen Bildungsgängen durchaus begrüßen.“ Gleichzeitig wird betont, dass Land und Bund aber Präsenzunterricht „für zwingend erforderlich“ halten und „Distanzunterricht nur bei einem außergewöhnlichen Infektionsgeschehen einzurichten ist“. Der Kreis könne nicht eigenmächtig anders entscheiden.