Das Ringen um die richtige Entscheidung

Klare Entscheidung, klare Sache? Nicht ganz, wie sich beim Pressegespräch am Freitag mit Superintendent Walter Hempelmann zeigt. Denn es muss ein hartes Ringen gewesen sein, bei dem durchaus längst nicht alle einer Meinung waren, wie der „Sup“ zu verstehen gibt. Denn in einer allgemeinen Lage, die für viele Menschen von Angst und realer Gefährdungen für Leben bestimmt ist, in der womöglich mehr Menschen als in vielen Jahren und Jahrzehnten zuvor zum Weihnachtsfest nach Trost und Stärkung auch in der Kirche suchen, finden evangelische Präsenz-Gottesdienste auch unter strengen Hygienevorgaben und nach Voranmeldung nicht statt. Stattdessen gibt es digitale Gottesdienste, die über Online-Kanäle aufgerufen werden können. Doch ist das für alle eine gute Alternative?

Kirche verzichtet auf Möglichkeit der Begegnung und zeigt sich solidarisch

Walter Hempelmann sieht, dass es für viele Betrachtungen viele Argumente gibt und spricht von einem Dilemma. Zugleich hat er aber persönlich die Überzeugung, dass die richtige Entscheidung getroffen worden ist. Wenn es derzeit rund 1000 Corona-Tote am Tag in Deutschland gebe, dann sei es das richtige Zeichen, sich als Kirche solidarisch zu erklären und auf alle Möglichkeiten der Begegnung zu verzichten. Hempelmann hat auch schon den Vorwurf gehört, die Kirche mache sich so überflüssig. „Aber die Kirche ist nicht für sich selbst da. Und zu diesem Zeitpunkt ist der Verzicht richtig“, sagt er.

Walter Hempelmann kann den Wunsch nach menschlicher Begegnung, gerade an Weihnachten, zutiefst nachvollziehen und zitiert den Religionsphilosophen Martin Buber, dessen zentrale Aussage heißt: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“

Was ist in dieser Krise eigentlich wesentlich?

Doch in einem Corona-Weihnachten ohne die gewohnten Gottesdienste sieht der Superintendent auch die Chance, über Grundsätzliches noch einmal neu nachzudenken, worauf wir als Menschen gerade geworfen werden. „Die früheren Selbstverständlichkeiten sind uns in dieser Krise doch alle abhanden gekommen. Was ist also eigentlich wesentlich und was unwesentlich?“ An Weihnachten feiere man den menschlichen Gott, es sei ein Fest der Nächstenliebe. „Es geht also nicht darum, auf mich zu schauen, sondern zu fragen: Wie kann ich andere schützen?“ Und es sei wichtig, gerade an Weihnachten über Hoffnung zu reden. Ein neugeborenes Kind sei unverbrauchte Hoffnung. Und wer wünsche sich nicht ein unverbrauchtes Leben? Hoffnungszeichen seien wichtiger als Kriege über die Frage zu führen, wer zuerst und wer zuletzt geimpft werde.

Hempelmann, der sich erinnern kann, wie schrecklich es für ihn war, als er wegen eines Hörsturzes einmal keinen Weihnachtsgottesdienst mitmachen konnte, will auch in der eigenen Familie Verzicht aus Vernunft üben. Denn die Tradition, dass Weihnachten gemeinsam mit der 87-jährigen Schwiegermutter gefeiert werde, könne so wie gewohnt leider nicht stattfinden.

Weil Frauke Brauns auf eine Stelle im Kirchenkreis Gütersloh wechselt, ist die Hallerin Kerstin Panhorst (42) neue Öffentlichkeitsbeauftragte im Kirchenkreis Halle. Die auch fürs WB tätige Freie Journalistin, die Germanistik, Literatur und Philosophie studiert hat, engagiert sich seit ihrer Jugend ehrenamtlich in der Kirche.